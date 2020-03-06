У рыбаков забрали 20 катеров и водолазное снаряжение

В Приморье в период закрытой навигации для маломерных плавсредств местные жители продолжают выходить в море на катерах для незаконного промысла водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморью.

6 март 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4657 (6362) от 6 март 2020

В ходе морских рейдов пограничники, используя не только суда, но и авиацию, выявили более 20 нарушений пограничного режима и правил рыболовства россиянами. Из воды поднято свыше 800 немаркированных крабовых ловушек, более 10 тысяч особей краба разных видов выпущено в естественную среду обитания. На основании возбужденных дел об административных правонарушениях у нарушителей изъято более 20 катеров, водолазное снаряжение и орудия промысла. 

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»