«Пирамида» реинкарнировалась в Сети Социальные сети охватила финансовая игра «Пирамида». Людей завлекают в нее, обещая на выходе несколько тысяч рублей. Правда, для этого нужно самому заплатить небольшой взнос (100–800 рублей) и пригласить восемь друзей, готовых тоже вступить в игру. Участники рисуют схемы, по которым видны успехи каждого игрока.

Все игроки верят в чистоту схемы и гарантированное обогащение. Но так ли это? «В» обратился за комментариями к члену Общественного совета краевого УМВД, председателю НП «Лига финансовых институтов» Александру Ивашкину, чтобы узнать, насколько оправданны ожидания участников «Пирамиды».

– Простота игры состоит в том, что для участия в ней необходимы всего лишь смартфон и мессенджер-приложение WhatsApp. Как только вносятся деньги, новичка включают в группу в WhatsApp и он начинает двигаться по столбикам пирамиды. Продавцы этой услуги (вербовщики) – это все вступившие в игру участники. Они ведь уже внесли взнос и теперь ждут, когда получат свои заветные денежки от такой «инвестиции». Но получат они их лишь в том случае, если первоначальный игрок приведет восемь новичков, а те еще по восемь каждый, и так далее... Есть много вариаций этой игры по суммам, регионам охвата и организаторам.

Визуально этот принцип заработка напоминает треугольник. На вершине – организатор схемы, он же и бенефициар (лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег. – Прим. ред.) всей этой схемы. Единственное топливо, которое поддерживает жизнь в этой затее, – жадность ее участников и страх упустить награду. Участник знает, что самые жирные сливки в пирамиде ближе к вершине. Это создает кумулятивный эффект паники и желание опередить других.

– Игра без явного лидера?

– В публичном пространстве (Интернете) должна быть создана иллюзия, что такого лидера нет, и со стороны эта система как бы децентрализована – деньги аккумулируются на счетах и картах различных физлиц. Но на самом деле это не так, так как, повторю, и организаторы, и держатели денег – это одно лицо. Любая пирамида должна показывать, что приносит доход, особенно в первое время. Организаторы изо всех сил стараются своими комментариями в соцсетях убедить участников в отсутствии рисков данной схемы. Иначе как в нее затащить новых игроков? Но в час икс, когда поток новых денег иссякает, заканчивается сначала история с доходностью, а затем и сама игра схлопывается. Каких-либо гарантий, что чат вашей группы в мессенджере не исчезнет и игра не прервется, организаторы не предоставляют нигде. Потому что таких гарантий просто нет.

Выскажу также свою версию о том, что на просторах Интернета можно встретить сейчас информацию о том, что пользователи некоторых платежных систем и электронных платежей жалуются, что с их счетов иногда списываются деньги. А может, злоумышленники получают доступ и к виртуальным картам, которые создаются при привязке аккаунтов в этой игре?

– Но почему люди все равно участвуют в подобных аферах?

– Сама по себе реализация схемы рассчитана на непуганое поколение, которому не пришлось сталкиваться с многочисленными толпами возле офисов Мавроди и агрессивной рекламой финансовых пирамид 90-х и начала 2000-х. Ведь тогда и Интернета-то, по сути, не было, как сейчас у каждого, что называется, в кармане. Поэтому можно лишь констатировать грустный факт: пирамидостроители, учитывая стремление части молодых людей быстро разбогатеть на потерях других, вышли на новый уровень своей деятельности. Хотя, наверное, переходным этапом были различные виды единичных интернет-мошенничеств. То есть с момента появления финансовой игры «Пирамида» последователи Мавроди эволюционировали, поднялись на новую ступень мошенничества с широким охватом как будущих жертв, так и тех, кто сам незаметно (выполняя условия игры) превращается в вербовщика и движущий элемент всей этой шулерской схемы.

Клоны финансовых пирамид появляются в разные периоды экономической ситуации – необязательно это признак тяжелого системного кризиса экономики. Успешная реинкарнация пирамид всегда возможна в том случае, если она соответствует настроениям граждан – заработать во что бы то ни стало из воздуха. Ну а с появлением нового и понятного медиатора – социальных сетей – для подобного рода пирамидостроителей открылся новый шанс. Смогут ли они расширить свою деятельность на Приморье? У меня большие сомнения в этом хотя бы потому, что в свое время Владивосток стал самым финансово грамотным городом в России, по оценке Финансового университета при правительстве России. Кстати, по данным пресс-службы краевого УМВД РФ, заявлений и жалоб от недовольных участников «Пирамиды» нет.

Справка

В КоАП РФ есть статья 14.62 «Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Наказание предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей, на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб.

Фото из архива «В»

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО