Ученые установили, что белые медведи на участках «Роснефти» живут хорошо В Международный день белого медведя «Роснефть» рассказала о своем вкладе в поддержку этого вида

Ученые совместно с АНО «Общество дикой природы» при поддержке НК «Роснефть» в 2019 году детально изучили состояние белых медведей на территории присутствия компании. Обследованные медведи были признаны максимально упитанными. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Максимально упитанные мишки

В 2019 году специалисты надели на двух белых медведиц ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. Самок осмотрели, и выяснился интересный факт: белые медведи, обитающие на территориях присутствия «Роснефти», прекрасно питаются.

«Ученые обследовали животных: определили линейные размеры тела, установили их возраст и измерили вес. Были получены пробы крови, шерсти и экскрементов для дальнейшего изучения. Состояние животных оценено высшим баллом по шкале упитанности», – уточнили в пресс-службе.

В 2020 году ученые совместно с «Обществом дикой природы» продолжат полевые учетные работы и сбор биологического материала. Кроме того, специалисты разработают предложения по долгосрочному мониторингу популяций белого медведя на шельфовых лицензионных участках «Роснефти».

Вклад «Роснефти» в изучение медведей

Забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии «Роснефть-2022», компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности. Компания поддерживает исследования редких видов животных, уделяя особое внимание белому медведю.

Также в январе текущего года «Роснефть» присоединилась к реализации Национального проекта «Экология». Компания и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о взаимодействии, согласно которому стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия.

В частности, «Роснефть» в течение четырех лет будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, основным из которых является белый медведь (другие виды – атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка). Минприроды РФ окажет научно-методическую и информационно-аналитическую поддержку.

«Роснефть» заботится обо всех белых медведях в зоопарках России

С 2014 года под опекой компании находятся белые медведи во всех 16 зоопарках России. По состоянию на 2020 год «Роснефть» обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 35 белых медведей. Также компания реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей.

В течение 2018-2019 годов на севере Красноярского края компания приняла участие в спасении двух медвежат – годовалой Марфы в Норильске и Урсулы с острова Диксон. Оба медведя в настоящее время содержатся в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске, для них строится просторный вольер.

«Роснефть» рассказывает о белом медведе

В феврале парк «Роев ручей» и ФГБУ «Заповедники Таймыра» при поддержке НК «Роснефть» подвели итоги III детского художественно-литературного конкурса «Звезда Арктики – Умка». Конкурс посвящен животным северных территорий Красноярского края и символу Арктики – белому медведю. В 2019 году конкурс вышел на Всероссийский уровень и стал рекордным по охвату, объединив 560 детей в возрасте от 4 до 18 лет из многих российских регионов от Архангельской области до Ямало-Ненецкого автономного округа.

А в конце прошлого года на экраны вышла финальная серия легендарного мультфильма «Умка». Завершающая часть трилогии о приключениях белого медвежонка создана к 50-летию мультипликационной ленты. «Роснефть» стала генеральным спонсором проекта, который был поддержан Министерством культуры РФ.

Интересные факты:

Сейчас на планете, по оценкам специалистов, насчитывается от 22 до 31 тыс. животных. Белый медведь населяет весь арктический бассейн, включая его побережья и острова. Географических границ для вида не существует. Основными факторами, определяющими его распространение, являются морской лед, наличие мест, пригодных для устройства самками родовых берлог, а также доступность пищи. Белый медведь имеет особый природоохранный статус по всему ареалу обитания.

1. Самый крупный медведь.

Являясь крупнейшим наземным хищником, белый медведь может весить до 1000 кг и достигать трех метров в длину.

2. Теплоизоляция.

Мех белого медведя на самом деле не белый, а прозрачный, волос внутри полый, наполнен воздухом – это помогает животным лучше сохранять тепло.

3. Новорожденные медвежата.

Их вес не превышает 300 граммов. Они выходят из берлоги через четыре-пять месяцев после рождения. Детеныши остаются с матерью около двух лет, в течение которых они приобретают навыки, необходимые для выживания в Арктике.