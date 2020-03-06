Бюджет Приморья наполняют транспорт, торговля и обрабатывающие производства Валовой региональный продукт (ВРП) отражает состояние экономики в регионе и позволяет судить о его потенциале.

Объем ВРП Приморья достиг в 2018 году 834 млрд рублей, увеличившись за год на 58 млрд рублей. Сумма, как сообщили в крайстате, сопоставима с расходами края на социальную политику и образование (61 млрд рублей). Падение объема ВРП в 2015-2016 годах сменилось ростом в 2017-2018 годах. Рост составил в 2017-м – 2,1 %, в 2018-м – 1,9 %.

На одного приморца в 2018 году приходилось 437 тыс. рублей от достигнутого объема ВРП ( в 2017-м – 405 тыс. рублей).

Наибольший вклад в формирование ВРП края традиционно вносят транспорт, торговля и обрабатывающие производства. Суммарно их доля составляет 50 %.

В суммарном ВРП Дальнего Востока на Приморье приходится шестая часть. Это третий результат после Сахалинской области и Республики Саха (Якутия).

Доля инвестиций в основной капитал, напрямую оказывающая влияние на рост и изменение структуры ВРП, увеличилась с 16,9 % в 2017 году до 17,3 % в 2018 году. Но для эффективного развития края значение удельного веса инвестиций в ВРП должно составлять не менее 25 %.