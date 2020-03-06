Проверьте букет на наличие клещей. Энцефалитных В Приморье стартовал второй этап вакцинации против клещевого энцефалита. Воспользоваться правом на получение бесплатного иммунитета от заболевания, передаваемого опасным насекомым, смогут в этом году почти 75 тысяч приморцев – взрослых и детей, сообщили в пресс-службе края.

Финансирование прививочной кампании этого года в сравнении с прошлым увеличено почти на 25 %. Это позволит сделать прививки более чем 44 тысячам приморцев, входящих в льготную категорию, а также выполнить ревакцинацию более чем 30 тысячам детей и взрослых.

«Первый этап прививочной кампании от клещевого энцефалита традиционно запускаем осенью – в ноябре-декабре. Сейчас второй этап, когда ставится очередная прививка. Те, кто прививается весной впервые, должны понимать, что они находятся в категории «экспресс-прививаемых», поэтому безопасный выход на природу им гарантирован только чрез 21 день», – подчеркнула заведующая краевым Центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Специалисты регионального Роспотребнадзора предполагают, что активность клещей в этом году может быть ранней в связи с достаточно мягкой зимой и теплыми температурами, которые уже устанавливаются в крае.

«В 2018 году клещи проснулись 22 марта, в 2019 году первое присасывание было зафиксировано уже 11 марта. Это было связано с благоприятными погодными условиями», – сообщила главный специалист-эксперт эпидотдела Роспотребнадзора Елена Загней.

По ее словам, уже доказано, что первые клещи просыпаются при температуре +5 градусов, а проявляют активность при температуре +9-10 градусов.

Главный внештатный инфекционист минздрава Приморья Анна Симакова подчеркивает, что стать жертвой клеща можно не только в лесопарковой зоне, но и в черте города.

«В моей практике есть немало случаев, когда от укуса этого насекомого страдали те, кто ни разу не выбирался в лес. Клещей приносят с букетами полевых цветов, в банных вениках, но чаще всего клещей приносят в дом собаки», – рассказала она.

Эксперты обращают внимание приморцев на то, что вся территория Приморского края является природно-очаговой зоной, и призывают не откладывать вакцинацию на потом.

Напомним, что за счет средств бюджета Приморья предоставляется бесплатная вакцина детям от 3 до 18 лет и пенсионерам старше 60 лет. Эта небольшая категория граждан сможет сделать прививку на безвозмездной основе во всех муниципальных учреждениях здравоохранения.

Справка

Список лабораторий, в которые можно отнести клеща для исследования на антиген к вирусу клещевого энцефалита.

Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае:

Владивосток, улица Сельская, 3б, телефон 8 (423) 244-12-78;

Владивосток, улица Стрельникова, 3, телефон 8 (423) 249-67-06.

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова:

Владивосток, улица Сельская, 1, телефон 8 (423) 244-14-38.

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