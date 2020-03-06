Прощайте, адмирал Сорокин За три недели до своего 97-летия ушел из жизни адмирал флота Алексей Сорокин. 4 марта в Москве скончался фронтовик и военачальник, отдавший почти 20 лет своей жизни становлению Тихоокеанского флота.

В Великую Отечественную сержант Алексей Сорокин воевал минометчиком, участвовал в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской операциях. В одном из боев в Курляндии командир отделения уничтожил 13 фашистов. За смелость и отвагу награжден многими орденами и медалями.

После войны Сорокин окончил военную академию и посвятил себя вооруженным силам страны. В 50–60-е годы почти 20 лет служил в составе ТОФ. Прошел путь от заместителя командира эскадренного миноносца до заместителя начальника военно-морской базы «Стрелок» в Приморье. Ветераны ТОФ помнят его заслуги в развитии нашего флота.

В дальнейшем до самого увольнения в запас в 1991 году служил на командных должностях на Северном флоте и в главном штабе ВМФ.

Фото с сайта Кремлин.ру

Автор: Николай КУТЕНКИХ