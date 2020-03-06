За цветочной торговлей присмотрят полиция и АТУ В преддверии Международного женского дня во Владивостоке началась предпраздничная торговля цветами. В этом году с 1 по 10 марта официально торговать цветами будет 51 автолавка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Купить весенний букет можно по следующим адресам: ул. Борисенко, 17б, Суханова, 1, Маковского, 266а и 290, Посьетская, 22, Сипягина, 22а, Чапаева, 24, Чкалова, 12, Светланская, 123, 155, 173, Вилкова, 11, Адмирала Юмашева, 10, Терешковой, 14, Кипарисовая, 20, пр. 100 лет Владивостоку, 60, пр. «Красного знамени», 114 и многим другим.

В некоторых особенно популярных среди жителей города торговых местах разместятся сразу по несколько автолавок.

Как уточнили в управлении экономического развития, места для сезонной торговли цветами утверждены схемой размещения НТО, которой предусмотрено 104 объекта. По шести местам объекты определены схемой, 98 мест было предложено предпринимателям.

В итоге 27 мест размещения НТО предоставлены компаниям как единственным заявителям. 71 место было выставлено на аукцион, по результатам которого по 18 адресным ориентирам определены победители. На остальные предложенные места для размещения НТО заявки не поступили.

Также специалисты отметили, что для выявления нарушителей будут проводиться рейды сотрудников административно-территориальных управлений районов города и полиции.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»