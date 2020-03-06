Авиацию ТОФ подняли в небо В воздушной части парада Победы во Владивостоке 9 Мая планируется участие 22 летательных аппаратов ТОФ и Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.

14 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные – армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. По предварительным данным, над столицей ДФО пролетят дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов, уже началась. На нынешнем этапе это одиночные полеты в районе мест дислокации, затем пройдут тренировки в составе тактических групп. Тренировочные полеты непосредственно над городом запланированы на конец апреля – начало мая.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»