Ничейная подготовка «Луча» Через три дня в России возобновится чемпионат Футбольной национальной лиги. Владивостокский «Луч» весеннюю часть первенства откроет 9 марта матчем на выезде с командой «Чайка» из Ростовской области.

Последние три недели «желто-синие» проводят учебно-тренировочный сбор в Сочи. Из-за того что подготовка началась почти на месяц позже необходимого, «тигры» стараются наверстать упущенное. Они активно тренируются в двухразовом режиме по несколько часов утром и вечером. И если для взрослых игроков это дело привычное, то молодежь с трудом выдерживает предложенные нагрузки.

У главного тренера «Луча» Валерия Петракова очень непростая задача. И дело не только в том, что не восстановлена «физика» спортсменов и подзабыты ранее наработанные игровые схемы на поле. Команда основательно обескровлена. С десяток ведущих футболистов покинули расположение клуба и отправились искать финансовое счастье на стороне. Последним уже в ходе нынешнего сбора уволился второй страж ворот Дмитрий Ребров, вслед за полузащитником Дауром Квеквескири голкипер перешел в стан красноярского «Енисея».

Взять других профессионалов невозможно, поскольку из-за многочисленных финансовых проблем «Луча» трансферное окно (возможность в определенные сроки приобретать новых спортсменов) для нас закрыто. Поэтому ставка сделана на собственных воспитанников. Они дополнят оставшихся верными своему клубу «тигров».

В настоящее время под руководством чемпиона мира (1977) и Европы (1980) среди молодежи, мастера спорта международного класса Валерия Петракова занимаются более 20 человек. Это вратари Александр Котляров и Михаил Пономаренко. В линии обороны работают Максим Насадюк, Сергей Пономаренко, Денис Магадиев, Алексей Аравин, Илья Постухов, Олег Ветошкин и Данил Щерба.

В группе полузащитников трудятся Вадим Стеклов, Александр Носов, Никита Саламатов, Никита Белунов, Никита Колмаков, Дмитрий Калугин, Антон Кротов, Сетрак Акопян и Алексей Андреев. В состав нападающих входят Александр Кутьин, Владислав Руденко, Александр Васильев и Руслан Гордиенко. Обратите внимание, у нас теперь двое однофамильцев Пономаренко, а также четверка и тройка тезок – Александры и Никиты.

В рамках сбора в Сочи наши земляки провели несколько контрольных матчей. Первый из них состоялся с местным любительским коллективом «Трактор», выступающим в первенстве Краснодарского края. Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Мяч в составе «тигров» забил форвард Александр Васильев.

Вторым спарринг-партнером стал ФК «Муром», который играет в западной зоне второй лиги и находится в середине турнирной таблицы. Кстати, его возглавляют хорошо знакомые приморским болельщикам экс-капитаны нашей команды разных лет Владимир Казаков и Дмитрий Кудряшов. Уровень муромчан гораздо выше, чем у черноморских «трактористов», и примерно равен подготовке приморцев.

Уже на старте владивостокцы разыграли быструю комбинацию. Александр Носов вывел точным пасом на ударную позицию Руслана Гордиенко, но тому не хватило точности в завершающем ударе. В ответ соперник опасно выполнил штрафной у наших ворот, однако голкипер приморцев Александр Котляров мяч отра-зил. Следующий опасный момент вновь возник у ворот «Мурома», к сожалению, приморский хавбек Александр Носов пробил выше ворот. Еще один шанс на взятие ворот соперника упустил нападающий Александр Кутьин. Противник, в свою очередь, в следующей атаке угодил мячом в перекладину ворот «желто-синих». После перерыва возможность вывести «тигров» вперед не реализовал защитник Денис Магадиев, от его удара головой мяч перехватил голкипер. Тренерский штаб «Луча» дал возможность сыграть всем находящимся в его распоряжении игрокам.

Третьим соперником оказался клуб «Авангард» из Курска. Куряне хорошо известны дальневосточникам, поскольку также выступают в ФНЛ. И даже в турнирной таблице находятся на две строчки выше «Луча», имея на одно очко больше.

Этот матч со стартового свистка начался на высоких скоростях. Обе команды играли в атакующий футбол и не помышляли об игре от обороны. Соответственно, и моментов для взятия ворот у них было предостаточно. Дальний удар наносил полузащитник Никита Саламатов, но голкипер курян был на страже. По очереди опасно били форвард Александр Кутьин и хавбек Антон Кротов, вначале мяч пролетел над «девяткой», а потом рядом со штангой. Футболисты «Авангарда», в свою очередь, имели даже больше возможностей. Однако их мячи также летели мимо цели или бились о перекладину, к тому же несколько раз выручал наш вратарь Александр Котляров. В конце встречи соперник полностью завладел инициативой и прижал наших ребят в собственной штрафной. От вероятного поражения их спас финальный свисток. Этот матч, как и предыдущие, завершился вничью.

Таким образом, «Луч» на сборе в Причерноморье не смог блеснуть и показать в контрольных поединках стоящей игры. Остается надеяться, что официальные матчи в рамках чемпионата ФНЛ станут для приморской команды более результативными.

Фото с сайта ФК «Луч»

Автор: Николай КУТЕНКИХ