Архитекторов, коммунальщиков и организаторов соберут в дирекции Где что строить и для чего – в первую очередь будут спрашивать у горожан

В краевом центре создано новое муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Задача новой структуры – комплексное развитие и содержание общественных пространств, пояснили в пресс-службе муниципалитета. Это разработка проектов благоустройства парков, скверов, набережных и других общественных территорий, реализация этих проектов, а также культурное и событийное наполнение городских пространств.

Как рассказала руководитель МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Наталья Руденко, мэрия в этом плане берет опыт передовых мегаполисов страны – учреждения с подобными функциями прекрасно зарекомендовали себя в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и других. Начали такую работу в Южно-Сахалинске и Уссурийске.

«В городе есть сложившиеся и появляются новые общественные пространства, и в обязанности муниципалитета входит реализация проектов благоустройства, содержание территорий и культурное наполнение, – поясняет Наталья Руденко. – Но эти три ключевые составляющие до сих пор были разделены между разными структурами. Проектируют архитекторы, содержат городские коммунальные службы, событийное наполнение – на плечах управления культуры и других подобных организаций. Для получения хорошего результата важно соединить все эти три функции воедино, чтобы уже на этапе формирования концепции общественного пространства мы знали, кто туда придет и какие мероприятия будут проводиться».

Учреждение работает по принципу «одного окна», включающего в себя этапы проектирования, архитектурного надзора при благоустройстве и ремонте, эксплуатацию и насыщение мероприятиями всех общественных территорий.

Одна из первых задач – создание уже в этом году концепций и дизайн-проектов для целого ряда популярных городских парков, скверов и набережных. В их числе территория от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного, побережье в бухте Аякс и в поселке Экипажном на Русском острове, в районе улицы Татарской на Второй Речке и в Моргородке, участие в проектировании веломаршрутов на Русском, туристических маршрутов в историческом центре города и другие.

Как рассказали в дирекции, чтобы создавать действительно современные, востребованные общественные пространства, здесь намерены сформировать сообщество из молодых архитекторов, дизайнеров, студентов и недавних выпускников вузов, которые смогут принять участие в разработке проектов. При учреждении организуется общественный совет, который будет включать в себя урбанистов, активистов, профессиональное и научное сообщества.

Новые скверы должны не только радовать глаз, но и быть наполнены жизнью.

В работе по проектированию специалисты станут использовать современные подходы, материалы, а также малые архитектурные формы местного производства. При разработке планов реконструкции и благоустройства общественных пространств будет использоваться принцип соучаствующего проектирования. Сегодня это одна из самых популярных социальных технологий.

Как уточнили специалисты, сначала для проектирования той или иной территории на площадке собирают жителей города, их делят на рабочие группы и просят предложить идеи для функционального наполнения парка, сквера, набережной. Одним нужны площадки для спорта, другим – уголок для тихого уединенного отдыха, третьим – территория для игр с детьми, проведения концертов, творческих мастер-классов и т.д.

Все идеи участники обсуждают, в спорах ищут консенсус и выбирают самые удачные, которые передаются для разработки дизайнерам и архитекторам. Для обсуждения готового дизайн-проекта горожане собираются вновь, высказывают свое мнение, корректируют и могут передать на доработку. В конечном счете, когда проект поддержан большинством, наступает этап создания рабочей документации, а затем строительства.

«Уже в ближайшее время мы планируем проведение таких обсуждений по ряду общественных территорий, – уточнила руководитель дирекции Наталья Руденко. – Уверена, что во Владивостоке появятся по-настоящему качественные общественные пространства, которые нужны людям и которые представляют собой эстетическую среду нового уровня. И дальше наша совместная задача – наполнить их жизнью».

Для этого в дирекции планируют совместно работать не только с управлением культуры, спорта и молодежи, но и с творческими коллективами города, общественными объединениями, с библиотеками и спортивными федерациями, с театрами и оркестрами, ресторанами, школами искусств и клубами по интересам.

В итоге у горожан появятся дополнительные возможности для комфортного времяпрепровождения, занятий спортом и участия в различных культурных мероприятиях.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru

Автор: Евгений СИДОРОВ