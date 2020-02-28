Баба-яга – кошмарная нянька Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят отечественный ужас «Яга. Кошмар темного леса», криминальная драма «Подлинная история банды Келли», еще одна российская лента – драма «Зима», комедийный боевик с повзрослевшим Гарри Поттером (он же актер Дэниэл Рэдклифф) «Пушки Акимбо», судебная драма «Просто помиловать», биографический триллер «Опасная роль Джин Сиберг» и комедия «Иди к папочке» с Фродо Бэггинсом (он же актер Элайджа Вуд).

«Яга. Кошмар темного леса» (16+)

В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают: все в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня – древний славянский демон.

«Подлинная история банды Келли» (18+)

От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

«Зима» (16+)

По пути домой в чужом городе Александр со своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить.

Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника.

«Пушки Акимбо» (18+)

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придется сразиться с Никс – безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

«Просто помиловать» (18+)

Картина расскажет реальную историю одаренного чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоев населения, в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.

«Опасная роль Джин Сиберг» (18+)

Конец 60-х. Красавица Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она – новая икона Голливуда. Но внезапный головокружительный роман с лидером партии Черные пантеры делают Джин мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка ФБР и провокации грозят разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.

«Иди к папочке» (18+)

Инфантильный и чувствительный мужчина по имени Норвал, не видевший отца 30 лет, получив внезапное приглашение от него, приезжает знакомиться. Родитель живет в интересном доме в лесу на берегу моря, но, несмотря на приглашение, не очень-то рад видеть сына и все больше выпивает и придирается к нему. Когда Норвал понимает, что воссоединение семьи не удалось, и решает уехать, происходит непредвиденное событие.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ