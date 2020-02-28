«Адмиралу» не хватило скорости Для владивостокского «Адмирала» регулярное первенство сезона-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Наш клуб так и не смог выйти в следующую стадию чемпионата и уже гарантированно займет лишь 11-е место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ.

Свой предпоследний поединок наши земляки проводили в понедельник на поле «Фетисов-арены» против казахстанского «Барыса». Интересно, что нынешний турнир приморцы начинали именно с этим клубом в городе Нур-Султане. В сентябре прошлого года «моряки» в столице Казахстана одолели «барсов» со счетом 1:3. Понятно, что казахам хотелось реванша.

На сегодня команда уверенно выходит в плей-офф со второго места. Для обоих соперников этот поединок по большому счету ничего не решал. «Барыс» на эту игру даже не повез свою ведущую пятерку, дабы ее хоккеисты набрались сил перед финальной стадией. Сибиряки с опозданием прилетели в морской город, гостям пришлось даже отказаться от разогревающей тренировки. Так что у приморцев были все шансы напоследок хлопнуть дверью. Поначалу казалось, что именно так и будет.

Обе команды со стартового свистка стали искать счастья у чужих ворот. Соперники демонстрировали высокие скорости и желание отличиться. Игра была равной, ничего не предвещало опасности для хозяев. Поэтому совершенно невозможно понять, что случилось с нашей обороной в первом периоде. Она посыпалась в одночасье. Всего за две минуты «барсы» вколотили нам три шайбы подряд в совершенно безобидных ситуациях. Вначале у казахской команды отличились Валерий Орехов и Павела Акользин – 0:2.

Тут же вратаря Александра Трушкова в воротах приморского клуба заменил основной голкипер «моряков» приморцев Юхо Олкинуора. Однако финн не продержался и 40 секунд. Бросок форварда гостей Егора Петухова – и счет становится критичным – 0:3.

Про этого хоккеиста стоит сказать отдельно. Он, оказывается, два года провел в составе нашей команды. Но кто об этом знает? Сам нападающий рассказал об этом в социальных сетях, что еще на заре становления «Адмирала» был в расположении клуба. До официальных игр его не допускали, только тренировки и сборы. Но играть-то ему хотелось, поэтому в 2017 году он отправился искать счастья в Казахстан, где принял гражданство и теперь играет в сборной за эту страну.

Что касается отчетной встречи, то дальнейшие события могли сломать дальневосточников. Но не сломали. Наша дружина за два подряд нарушения правил осталась без двух полевых игроков против пяти у соперника. В тяжелейшем положении ребята выстояли, хотя пришлось буквально бросаться под каждую шайбу. А когда составы сравнялись, то они сами пошли в атаку в стремлении перевернуть ход матча. Наконец-то начались прорывы в зону «Барыса» и броски по воротам гостей. Причем в двух случаях «морякам» элементарно не повезло.

Во втором периоде они еще прибавили в скорости, а вот контратаки гостей встречали жесткими силовыми приемами, но в пределах правил. «Барсы» тоже не собирались просто так отдавать инициативу. Обе стороны играли в яркий хоккей, который, без сомнения, пришелся по вкусу зрителям.

В середине этого игрового отрезка поединок был остановлен на несколько минут. «Барыс» забил очередную шайбу, но арбитры отказались ее засчитывать. Посмотрев несколько раз повтор на видео, судьи оставили прежний счет. А на 37-й минуте наш форвард Константин Глазачев в одиночку прорвался к чужим воротам, сумел обмануть вратаря и забить гол – 1:3. Тем самым вернулась интрига в матче, за что 3,5 тысячи болельщиков рукоплескали капитану «Адмирала». Кстати, это стало трехсотым очком (по системе гол плюс пас) в карьере нападающего в чемпионатах КХЛ.

К сожалению, голов больше не было. Хотя в третьем периоде «моряки» отрядили все силы на то, чтобы сравнять счет. Они постоянно атаковали и бросали в створ, сами грудью защищали собственные ворота при контратаках противника. В концовке матча даже заменили вратаря шестым полевым игроком. Но все было тщетно, финальный штурм результата не принес. Зато подарил интересный поединок, в котором показал силу воли наших земляков. А «Барыс» взял реванш на «Фетисов-арене» и теперь будет готовиться к плей-офф.

– Мы играли медленнее, чем соперник. Не успевали где-то, ошибки были. Гости во всех компонентах нас опережали, – сказал после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – В начале первого периода быстрые голы пропустили, ребят как холодным душем окатило. Третьей шайбы в свои ворота также было реально избежать. В общем, обидные голы пропустили. После 0:3 смогли перевести игру в свою сторону. Даже отыграли одну шайбу. Но для общей победы требовались колоссальные силы, которых у ребят не было. Хотя и старались, но больше шайб мы не забили.

Пары команд в плей-офф на востоке КХЛ:

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

«Барыс» – «Металлург»

«Авангард» – «Салават Юлаев»

«Автомобилист» – «Сибирь».

Автор: Николай КУТЕНКИХ