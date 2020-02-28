Пенсионный возраст должен понижаться, а не увеличиваться «Справедливая Россия» представила свои предложения к поправкам в Конституцию РФ

Прописать в основополагающем законе страны возраст выхода на пенсию 55 лет для женщин и 60 – для мужчин предложили в «Справедливой России». По словам представителей политической партии, грядущая корректировка Конституции – это шанс исправить ошибки ушедшего правительства.

«Нынешнему правительству надо признать ошибки правительства Медведева»

«Ежегодное повышение пенсий должно быть гарантировано Конституцией»

«Отставка правительства в том числе и наша заслуга»

Пакет своих поправок «Справедливая Россия» представила на Всероссийской пресс-конференции: региональные отделения партии провели встречи с журналистами в один день во всех субъектах страны. Приморье узнало о предложениях «СР» одним из первых.

– Без ложной скромности хочу сказать: то, что произошло 15 января, – отставка правительства Российской Федерации, во многом наша заслуга, – сообщил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Законодательного собрания Приморского края Алексей Козицкий. – С 2016 года мы начали собирать подписи граждан под петицией с призывом «Делай или уходи!». Этот призыв мы направили премьер-министру Дмитрию Медведеву. В бланке указали несколько очевидных ошибок, допущенных его правительством. В том числе поборы за капитальный ремонт.

Еще одним упущением ушедшего кабинета министров Алексей Козицкий назвал удвоенный транспортный налог.

– Россия, наверное, единственная в мире страна, где транспортный налог взымается вместе с акцизом, – подчеркнул он. – По сути, наши автолюбители платят автомобильный налог дважды. Это отразилось не только на кошельках водителей, но и на всех семейных бюджетах: транспортная составляющая есть в цене на любой товар и услугу.

Петиция «Справедливой России» собрала более семи миллионов подписей по всей стране. В Приморском крае ее поддержали несколько десятков тысяч.

– Более 140 больших коробок с подписями наши депутаты принесли в Государственную думу и вручили Дмитрию Медведеву, – рассказал Алексей Козицкий. – И в январе 2020 года наконец-то произошло то, что должно было произойти: президент услышал наши обращения и правительство отправили в отставку. Мы считаем, что сейчас у всех россиян есть уникальная возможность обратиться к новому правительству, чтобы оно признало ошибки предшественников, внесло и закрепило наши поправки на уровне Конституции, чтобы никогда к ним больше не возвращаться.

В чем суть поправок?

– Прежде всего наши предложения по корректировке Конституции касаются «людоедского» закона о повышении пенсионного возраста, который был принят в прошлом году, – продолжил председатель регионального отделения «СР». – По сути, для многих людей это новшество стало законом об отмене пенсий. Так называемую пенсионную реформу нужно немедленно отменять. Мы предлагаем установить в Конституции возраст выхода на пенсию 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

– Почему наша партия предлагает закрепить пенсионный возраст на уровне Конституции? Потому что мнение народа проигнорировали и не подумали о последствиях реформы, – отметила заместитель председателя Думы Кавалеровского района, член «Справедливой России» Евгения Заварзина. – Даже когда новый автобусный маршрут вводят, его сначала обкатывают, смотрят эффективность, необходимость. А затем решают, стоит или не стоит его вводить. А тут пенсионный возраст подняли без спроса. Если бы эти товарищи, принимавшие закон, хоть иногда спускались со своих высоких кресел к обычным людям, интересовались их жизнью, они узнали бы, насколько этот закон несправедлив. Я представляю Кавалеровский район, глубинку Приморского края. У нас нет градообразующих предприятий. Людям порой просто негде работать. Немало проблем и с другими жизненно важными сферами. Например, со здравоохранением. Человек поднимается в пять утра, чтобы взять талон к бесплатному врачу. Запись на месяц вперед. Либо жди, либо иди в платную клинику. А тут еще и пенсии лишили. Мы считаем, что для повышения пенсионного возраста надо было создать условия, социальную инфраструктуру, которой на данный момент не существует. А раз ее нет, то и возраст ухода на заслуженный отдых поднимать нельзя.

По словам Алексея Козицкого, представленная бывшим правительством аргументация в пользу повышения пенсионного возраста не выдерживает критики.

– При обсуждении пенсионного законопроекта наша партия очень грамотно и профессионально подошла к тезисам, которые приводили наши оппоненты из «Единой России», – отметил он. – В том числе был тезис о резком увеличении продолжительности жизни. На самом деле это не совсем так. Профессионалы говорят: предполагаемый средний возраст жизни увеличился не за счет того, что стало больше пенсионеров. Просто у нас в стране – и это факт, за который мы благодарны нашим медикам, – резко уменьшились показатели детской смертности. И эта статистика дала очень серьезный прирост по средней продолжительности жизни. Но заявлять, что у пенсионеров возраст дожития резко увеличился, – это неправильно.

Еще одна поправка от «Справедливой России» касается обязательной индексации пенсий и социальных выплат.

– Наши оппоненты предлагают добавить в Конституцию пункт о том, чтобы социальные выплаты, в том числе и пенсии, увеличивались регулярно. Без сомнений, это правильный шаг, – говорит Алексей Козицкий. – Но мы предлагаем внести конкретику: увеличивать выплаты не просто регулярно, а ежегодно. Ведь что такое регулярно? Раз в пять лет – тоже регулярно. И раз в десять лет – регулярно. К тому же мы настаиваем, чтобы размер повышения соответствовал реальному проценту инфляции. Я сейчас назову одну цифру, которая стала для меня откровением и многих, наверное, шокирует. В моем детстве, когда мы были октябрятами и пионерами, все переживали за такую страну, как Никарагуа. Эта страна была с очень тяжелой судьбой, ее раздирали революции и войны. Так вот, сейчас минимальная пенсия в Никарагуа – 470 долларов. И продукты там на порядок дешевле, чем в России. Я не хочу, выйдя на пенсию, жить хуже, чем пенсионеры в Никарагуа. Я хочу жить в нормальной стране. В стране, где пенсионный возраст не повышается, а понижается.

Продиктовано временем

В число поправок «Справедливой России» вошли приравнивание минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума, запрет государственным служащим, занимающим высокие посты, иметь двойное гражданство и многие другие.

– Действительно, поправок очень много, – продолжил председатель регионального отделения. – И не только от «Справедливой России». Мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Хочу согласиться с поправкой, которую внес председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Его предложение касается децентрализации власти. А именно: органы федеральной власти необязательно должны быть сосредоточены в Москве. У нас большая страна. Часть министерств и ведомств может находиться не в столице.

– Изменения в Конституцию продиктованы временем. Особенно важным для нас является пункт о пенсионном возрасте. Появилась возможность защитить его конституционно, чтобы никакая партия большинства уже не могла его нарушить. Что касается самой процедуры плебисцита, то единственное, что меня смущает, – ее стоимость. Была объявлена цифра в 15 миллиардов рублей. Считаю, что можно найти и менее затратное решение этой задачи.

То, что действительно надо людям

Корректировка Конституции вызвала большой общественный резонанс. Активность разной степени полезности проявили множество разных партий, объединений, общественных организаций по всей стране. Многие предложения можно мягко охарактеризовать как избыточные.

– Конечно, иногда доходит до анекдотических ситуаций, – согласился Алексей Козицкий. – Но я бы разделил все поправки на две части. На то, что действительно надо людям, и на то, что делается для отвлечения внимания, выпуска пара и самопиара. Поправки «Справедливой России» – это то, что действительно нужно людям.

Фото Алексея ВОРОНИНА