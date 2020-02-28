Домашние заготовки отправили за границу Более 1,7 миллиона банок выпустил Спасский консервный завод в 2019 году, сообщили в пресс-службе края.

Предприятие занимается переработкой и консервированием овощей, выращенных на приморских полях. Флагманами в своей ассортиментной линейке называют кабачковую икру, тыквенный нектар и томатную пасту. Продукция завода производится без использования консервантов и заменителей благодаря применяемым на предприятии уникальным технологиям.

«Самый важный процесс изготовления – это стерилизация готовой продукции в автоклавах, что обеспечивает срок годности продукции от двух до трех лет. Мощное оборудование позволяет изготавливать натуральный нектар из тыквы, которую поставляют фермерские хозяйства Спасского района», – рассказали специалисты предприятия.

Модернизация оборудования и капитальный ремонт консервного цеха увеличили производственные мощности завода. В 2019 году было переработано почти 870 тысяч тонн фермерских овощей.

«Выпущено более 1,7 миллиона условных банок консервов. За два года производство кабачковой и тыквенной икры увеличилось почти в четыре раза – до 333 тысяч банок», – добавили они.

Кроме того, работают кондитерский цех и фабрика домашних солений, для этого проекта закуплено немецкое оборудование по изготовлению рассола.

Стоит отметить, что в прошлом году Спасский консервный завод вышел на международный рынок с березовыми напитками и овощными нектарами. В Китай было экспортировано почти 34 тысячи банок.

Кстати, по информации Дальневосточного таможенного управления, в прошлом году Приморье отправило в Китай, Республику Корея и Японию продукцию агропромышленного комплекса на 1,6 млрд долларов. Но большая часть экспорта – почти на 1,4 млрд долларов – пришлась на рыбу и морепродукты.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»