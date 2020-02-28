Меньше овощей, больше фруктов С 20 февраля в Приморье ввезено почти 2,5 тысячи тонн плодоовощной продукции из Китая. Это более чем на тысячу тонн меньше, чем год назад, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В частности, это 479 тонн томатов, 14,9 тонны салата и другой зелени, 330,3 тонны огурцов, 341,9 тонны репчатого лука и чеснока, 580,9 тонны капусты различных видов, 294,8 тонны баклажанов, кабачков и дайкона, 347 тонн свеклы и моркови.

Зато возросли поставки фруктов и ягод. За указанное время в Приморье из КНР поступило 80 тонн против 56,1 тонны в 2019 году за тот же период.

Фитосанитарный контроль за поступающей на территорию края продукцией проводится инспекторами Россельхознадзора. Официальной информации о введении дополнительных ограничений на поставки плодоовощной продукции в Россию со стороны КНР не поступало.

Отметим, что поступающие в настоящий момент в Приморье импортные овощи и фрукты, в том числе бананы, не требуют дополнительных мер обеззараживания.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»