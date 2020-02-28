Уловы некому перерабатывать? Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с трудностями при поставках рыбы в китайские порты, поскольку работа рыбоперерабатывающих комбинатов Китая приостановлена из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда российских рыбодобывающих компаний.

По его словам, минтаевая путина может стать самой убыточной за последнюю четверть века. Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы. На него приходится до 70 % общего объема поставок.

«Транспортные суда, доставляющие из российских районов промысла сельдь и минтай на экспорт, простаивают в ожидании выгрузки – холодильные мощности на китайском берегу не вмещают всю российскую рыбу. Если в ближайшие дни рыбоперерабатывающие комбинаты Поднебесной не начнут работу – производство филе из российского сырья, то длинные контракты могут оказаться под угрозой срыва», – пояснил Савельев.

Эксперт уточнил, что промысел минтая в Охотском море ведут более 100 судов. Каждый год в сезоне «А» (январь – апрель) здесь добывается 850–900 тыс. тонн минтая.

«Сейчас рыбу просто некуда выгружать. Во Владивостоке почти не осталось свободных холодильных мощностей. Отгружается только сырье в Республику Корея, – сказал Савельев. – На внутренний российский рынок отгрузки тоже ограниченны, так как трейдеры в России уже приобрели партии минтая и сельди, которые находятся на хранении».

Автор: Отдел экономики «В»