Как и куда передавать показания за ГВС Жителям Владивостока вновь напоминают: чтобы корректно передать показания по горячей воде, необходимо отправлять данные сразу в две организации. В противном случае плату за нее вам начислят по среднемесячным показаниям.

Во-первых, в ПАО «ДЭК» – для расчета за горячее водоснабжение (ГВС), а именно за саму воду, которую ДЭК закупает у Примводоканала, и за ее нагрев. Во-вторых, в Вычислительный центр по коммунальным платежам Владивостока для расчета за услугу «водоотведение» (канализацию), которая впоследствии будет отражена в квитанции КГУП «Приморский водоканал».

Норма эта действует с 1 октября прошлого года. И если вы все еще продолжаете передавать показания по ГВС прежним способом (только через вычислительный центр), не удивляйтесь, что последние пять месяцев ДЭК эти показания не учитывает и выставляет вам расход горячей воды, вычисленный расчетным способом (то есть по среднему).

Показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) ГВС принимаются с 20 до 25 число каждого месяца несколькими способами. Проще всего передать их, зайдя на сайт dvec.ru без регистрации – на странице dvec.ru/pokazaniya, поскольку по указанным в квитанции телефонам крайне сложно дозвониться.

Если используете Интернет, не забывайте зайти на сайт владивостокского вычислительного центра vlad-vc.ru, чтобы передать показания и для расчета водоотведения.

Фото из архива «В»

Автор: Лика ТКАЧЕНКО