Инвесторы предлагают асфальтовый завод и теннисный корт Четыре проекта рассмотрели специалисты администрации Владивостока на заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в ходе обсуждения предприниматели представляют свой инвестиционный проект, рассказывают, какое значение он может иметь для развития экономики и в целом для жизни города. В рабочую группу входят специалисты управления градостроительства и архитектуры, муниципальной собственности, инвестиций, туризма и развития предпринимательства.

Так, директор ООО «ТехноНео» Константин Филатов представил проект строительства завода по производству асфальта. Оценив расположение земельного участка, на который претендует заявитель, специалисты порекомендовали доработать документы для его получения. Если все будет соответствовать законодательству, проект может быть реализован.

Компания «Аверс» представила проект двухуровневой парковки открытого типа в районе ул. Чапаева, 9. По результатам анализа документов предпринимателям также рекомендовано привести их в соответствие с законодательством.

О своем проекте строительства теннисного корта рассказали представители ООО «Автосоюз». По словам управляющей Елены Белоусовой, в районе ул. Интернациональной, 65 помимо корта компания намерена разместить площадку со спортивными тренажерами и беговую дорожку. При этом теннисный корт будет предоставлять платные услуги, а вот беговой дорожкой и тренажерами, как обещают инвесторы, смогут свободно пользоваться жители микрорайона.

Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, что этот участок посреди большого жилого микрорайона планируется использовать для обустройства бесплатной спортивной площадки за бюджетные средства. На сегодня вопрос окончательно не решен. Поэтому предпринимателям порекомендовали провести широкое обсуждение с жителями Интернациональной – нужен ли им теннисный корт. Городские власти поддержат решение людей.

Застройщик многоквартирного дома на ул. Сабанеева, 22 представил проект строительства на смежном участке небольшого объекта социального назначения. Как рассказал директор ООО «Паритет» Евгений Павликов, компания готова возвести одноэтажное здание, где разместятся детские творческие студии и библиотека. Рабочая группа такое решение поддержала.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»