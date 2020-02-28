С юмором о жизни Персональная выставка приморского художника Владимира Погребняка «Розовый MOBISKIN» (18+) открылась в галерее современного искусства «Арка».

Поклонники творчества Погребняка знают, что его работы, выполненные в стиле примитивизма, всегда наполнены юмором, но в то же время глубоко философичны.

– Владимир Погребняк, художник, обладающий необыкновенным живописным темпераментом, огромной работоспособностью, в очередной раз приглашает зрителя к диалогу и решению насущных проблем общества, предлагая свое концептуальное решение, – говорит Вера Глазкова, владелица галереи «Арка». – На этот раз тема большинства его работ – охота и рыбалка. К этому частично отсылает даже название, ведь mobiskin в переводе с английского – «рыбья кожа».

Охота и рыбалка – один из старейших способов самовыражения и самоидентификации. Аксессуары для этих видов спорта постоянно совершенствуются. Производители непрерывно улучшают и расширяют линейку бутафорных наживок, которые значительно превосходят по качеству натуральные. Кстати, одна из самых популярных наживок так и называется – mobiskin.

Постоянная модернизация предметов, с чем взаимодействует человек, становится социальной потребностью, навязчивой идеей современного общества. Синтетика, являясь признаком прогресса, проникает во все аспекты жизни, делая наш опыт пребывания на земле все более искусственным.

Идея выставки – посредством живописи передать изменчивые, психоэмоциональные состояния картинных героев, трансформацию их системы ценностей и изменение сознания. Владимир Погребняк с завидным упорством пишет нашу с вами жизнь, пишет ярко и своеобразно, на первый взгляд просто. Но только на первый взгляд. Фигурки человека и животного в пейзаже геометрической простоты, житейские ситуации, явления природы, изображенные художником, не оставят зрителя равнодушным и обязательно вызовут эмоциональную реакцию и желание еще раз увидеть выставку.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»