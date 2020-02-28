Писать диктант научат в библиотеке Бесплатные курсы (6+) по подготовке к Тотальному диктанту начинаются сразу в двух библиотеках столицы Приморья, рассказал Вячеслав Беляков, координатор «ТД» во Владивостоке.

Библиотека «БУК» и Центральная библиотека имени Чехова примут всех желающих вспомнить правила и написать диктант на отлично.

Ранее о старте подготовительных курсов уже объявили университеты города – ДВФУ и ВГУЭС. Теперь же при экспертной поддержке Филологического совета Тотального диктанта к проведению курсов присоединяются и библиотеки города.

– Занятия в библиотеках проходят в вечернее время, можно приехать после работы и посвятить немного времени изучению родного языка. Никогда не поздно учить русский. Мы постарались сделать курсы доступными максимальному числу горожан, поэтому они проходят в разные дни и в разных районах города, – подчеркнул Вячеслав Беляков.

В библиотеке «БУК» занятия начнутся 5 марта и будут проходить каждый четверг по адресу: ул. Светланская, 55 в 19 часов.

Занятия в Центральной библиотеке им. А.П. Чехова начнутся 6 марта и будут проходить каждую пятницу по адресу: пр. 100 лет Владивостоку, 48 в 19 часов.

Напомним, что Владивосток в девятый раз присоединится к международной акции, которая пройдет 4 апреля 2020 года в сотнях городов по всему миру.

Автор: Отдел новостей «В»