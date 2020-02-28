Вьетнам: фото пейзажей и достижений В выставочном зале Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте открылась фотовыставка, приуроченная к перекрестному Году Вьетнама в России и России во Вьетнаме, а также 70-летию со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выставка «Вьетнам: страна и люди» (16+) организована генеральным консульством Вьетнама во Владивостоке, она будет работать по 1 марта. Вход свободный.

Через фотографии, отобранные Вьетнамским информационным агентством, выставка рассказывает зрителям о цветущей и безмятежной стране, о ее добрых, трудолюбивых, творческих и гостеприимных жителях. Помимо пейзажей в экспозиции также представлены работы, повествующие о достижениях современного Вьетнама.

«Эти снимки показывают зрителям, что отношения между Вьетнамом и Россией развиваются с каждым днем, а инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество становится все более эффективным, особенно в таких областях, как энергетика и нефтегазовая отрасль», – отметили организаторы.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»