Дачным серийным ворам грозит до шести лет лишения свободы Житель краевого центра обратился в полицию с заявлением о краже имущества из дачного дома, расположенного на территории одного из садоводческих товариществ урочища Кипарисово Надеждинского района.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, потерпевший оценил ущерб в 57,5 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска выехали на место преступления, опросили возможных свидетелей. В ходе разыскных мероприятий оперативники задержали пятерых местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. В отделе полиции злоумышленники дали признательные показания.

Установлено, что обвиняемые подъезжали к заранее выбранному дачному дому на автомобиле. Проникали в помещение, взломав окна, и выносили понравившееся имущество. В основном предпочитали электроинструменты.

Сотрудники полиции установили причастность обвиняемых к 23 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 миллион рублей.

Следователем возбуждены уголовные дела по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы до шести лет.

Один подозреваемый заключен под стражу, четверо находятся под подпиской о невыезде.

Автор: Отдел новостей «В»