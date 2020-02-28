Приморские виноградари хотят быть первыми 1 марта в Приморской краевой библиотеке имени Горького состоится первое занятие в школе начинающих виноградарей (18+).

Это направление садоводства в крае сейчас на подъеме. Интерес к нему проявляют, например, участники программы «Дальневосточный гектар», особенно если землю берут в складчину несколько семей.

– Тогда есть возможность разбить большой виноградник, развивать агротуризм, заниматься виноделием. Инициаторы таких проектов тоже приходят к нам на заседания, – рассказал руководитель клуба садоводов и виноградарей Дальнего Востока Дмитрий Бондров. – Хотя и на небольшом дачном участке многие выделяют место под виноград. Тем более что в последние годы была проведена большая работа по отбору подходящих для нашего климата сортов, совершенствованию агротехники. Новичкам мы всегда рады, готовы поделиться с ними своим опытом и своими наработками.

Жаркая работа в саду начнется не раньше апреля, и еще есть время поучиться, получить теоретические базовые знания по возделыванию винограда.

Школа для начинающих виноградарей приглашает на первый, а потому очень важный урок в воскресенье, 1 марта. Начало в 10 часов.

Фото Надежды БРАЖИНОЙ

Автор: Отдел новостей «В»