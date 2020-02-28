Возможность заноса коронавирусной инфекции в РФ возрастает Авиасообщение между РФ и Южной Кореей будет закрыто с 1 марта, кроме рейсов группы «Аэрофлот», сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«С нуля часов 1 марта мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме «Аэрофлота» и ее «дочки» «Авроры». «Аврора» будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории Южной Кореи. «Аэрофлот» будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Южной Кореи, будут проходить через терминал F Шереметьево», – сказала она.

Как уточнили ТАСС в секретариате Голиковой, речь идет не об эвакуации россиян из Южной Кореи, а о доставке желающих выехать в Россию.

Как стало известно информационному агентству «Прайм», все ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, будут продлены до 1 апреля. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что увеличивается вероятность завоза коронавируса в Россию.

«Число стран с заболевшими коронавирусной инфекцией растет, и совершенно очевидно – сегодня мы должны это признать – возможность заноса коронавирусной инфекции в Российскую Федерацию, безусловно, возрастает», – цитирует Анну Попову «Прайм».

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Отдел новостей «В»