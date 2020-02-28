За «красивый» номер можно лишиться прав Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции остановили весьма дорогую иномарку, привлекшую внимание не только тонировкой по «кругу», но и «красивыми» номерами – «Х777ХХ777», сообщает РИА VladNews.

Корреспондент агентства решил узнать, действительно ли такие номера законны в Приморье и какова их стоимость. Как рассказал специалист из компании «Номера-Вл», подобные номера на территории Приморья оформить нельзя, а одинаковые буквы вызывают подозрение.

«Таких категорий номеров нет вообще. Они никогда у нас не продавались, потому что оцениваются от 3-4 миллионов. В Приморье номер дороже 600–800 тысяч редко кто-то заказывает. У нас есть официальные номера с шестью семерками, но с незапоминающимся сочетанием букв, и то их стоимость превышает миллион рублей. На 90 % уверен, что это просто подделка», – высказал мнение эксперт.

Он также отметил, что с 2020 года вступили в силу правила о присвоении автомобильным номерам кода региона по прописке. За фейковые номера водителю грозит лишение прав.

«Во Владивостоке часто попадаются «красивые» номера, но зачастую они не привлекают внимание. Однако когда появляется что-то такое броское, то бдительные граждане фотографируют их и присылают нам. Буквально на прошлой неделе прислали фото госномера «А000АА», который украшал, кстати, весьма недорогую иномарку. Такое сочетание букв и цифр в номерах вряд ли существует, здесь даже не нужно проверять, настоящий это номер или нет», – отметил эксперт.

Автор: РИА VladNews