Закидают блинами, споют о Масленице и сожгут чучело Народными гуляньями и традиционными русскими забавами во Владивостоке проводят зиму – в воскресенье, 1 марта, на центральной площади краевой столицы отпразднуют Масленицу (0+).

Большой яркий праздник стартует в полдень, сообщили в пресс-службе мэрии. Для гостей мероприятия подготовят разные конкурсы. Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, беге в мешках и битве подушками, принять участие в командной эстафете, метании «блинов» со сковородок и конкурсе песен о Масленице. Юные жители и гости города смогут нарисовать картину мелками на асфальте, а для прекрасной половины Владивостока проведут мастер-класс по плетению кос с лентами.

В 13.00 начнется концертная программа. В программе – выступление творческих коллективов и исполнителей краевой столицы. Для гостей проведут викторины, игры и хороводы. На площадке будут организованы тематические фотозоны, будут работать аниматоры и полевая кухня с кашей, чаем и, конечно же, блинами. Смелые и отважные смогут забраться на масленичный столб за подарками. Самая зрелищная часть праздника – сожжение чучела Масленицы – запланирована на 15.50.

Кроме того, в этот день на центральной площади будет организована праздничная ярмарка, а также выставка работ декоративно-прикладного творчества от мастеров и мастериц Владивостока.

Кстати, в субботу, 29 февраля, ТОСы Владивостока отпразднуют Масленицу в сквере на Черемуховой, 3. Жителей и гостей микрорайона ждут конкурсы, викторины, игры, угощения блинами и горячим чаем.

Праздничная программа начнется здесь в 13 часов.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»