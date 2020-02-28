«Спартак» вернул себе майку лидера Такого в истории «Спартака-Приморья» еще не было. Владивостокский клуб в рамках чемпионата страны по баскетболу в суперлиге на домашнем паркете обыграл соперника с разницей в 48 очков.

Под раздачу попал «Новосибирск». И ведь не сказать, что сибиряки – слабая команда. В этом сезоне их тренируют специалисты из Приморья – Владимир Певнев и Андрей Ендропов. Состав усилили бывшие спартаковцы – Александр Разумов и Иван Савельев, оба спортсмена во Владивостоке были на хорошем счету и выходили в стартовой пятерке. «Красно-белые» взяли с места в карьер и ошеломили соперника градом атак с точным завершением практически каждой из них. То есть каждый брошенный в сторону кольца мяч неизменно залетал в корзину. Стартовая четверть дала задел всей остальной игре – 23:14.

И если в первой 10-минутке гости еще пытались контратаковать, то в следующем игровом отрезке они оказались бессильны и в наступлении. Наша оборона действовала надежно и выверенно, пресекая прорывы соперника еще на дальних подступах и надежно забирая мячи под щитом. «Новосибирск» во второй четверти сумел набрать всего 8 очков. Гости показали крайне низкий процент реализации бросков с игры и с линии штрафных. К большому перерыву приморцы достигли ошеломляющего двукратного отрыва – 47:22.

Видимо, в момент отдыха тренерский штаб сибиряков основательно встряхнул свой состав, и во второй половине встречи они уже выдали более результативную игру. Гости стали активнее пробиваться к нашему кольцу, а их броски чаще достигали цели. Только и дальневосточников уже было не удержать. Во второй половине встречи приморцы заработали еще 57 очков против 34 у соперника.

Ставка была сделана на быстрые и точные передачи, последняя из которых стабильно ориентировалась на атакующего чужую корзину приморского спортсмена. Эксперты насчитали не менее девяти таких результативных прорывов. Плюс к этому состоялось 15 трехочковых попаданий. Не было помарок и при выполнении штрафных бросков. К примеру, отметку в 100 баллов пересекли именно с линии штрафной стараниями Александра Щербенева. Кстати, наш защитник оформил в этом матче дабл-дабл – 13 очков и 10 выверенных передач. В этом поединке снайперской точностью отметился нападающий Максим Шелекето, набравший 22 очка и сделавший 7 подборов мяча под обоими щитами. Стоит ли удивляться, что при такой игре итоговый результат оказался на гроссмейстерском (более 100 баллов за игру) уровне – 104:56.

И это притом что почти половина основы «Спартака» все еще находится в лазарете. На площадке явно не хватало Максима Колюшкина, Квамейна Митчелла, Александра Зверкова. Заполнять образовавшиеся бреши доверили лучшим представителям молодежного состава. И эти ребята не подвели. Пускай кто-то еще и не отметился особой результативностью, но очень старается. А вот 18-летний воспитанник нашего клуба Георгий Пилипчук уже принес в общую копилку прошедшего матча 18 очков, хотя он лишь несколько недель назад был опробован среди взрослых спортсменов.

Можно предположить, что уже в следующем сезоне треть основного состава будет представлена баскетболистами с приморской пропиской – вот на кого надо равняться профессиональным клубам Владивостока (хотя футбольный «Луч» уже пошел по этому пути).

Шестая победа подряд позволила нашим землякам второй раз в сезоне занять первую строчку в турнирной таблице суперлиги. У самарцев также в наличии 42 очка, но приморцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

– Хороший матч, каждый из выходящих на площадку сыграл на уровне своих возможностей, может быть, даже и выше, – отметил главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Более сотни очков, каждое четвертое из которых достигалось благодаря результативным передачам, – очень хороший показатель. То есть победили не за счет индивидуального мастерства, а играли в командный баскетбол. Спасибо ребятам за такой настрой! В условиях, когда у нас не хватает игроков основы, каждый, кто выходил на площадку, мобилизовался. «Спартак-Приморье» – это клуб с историей и всегда с большими амбициями. Не хотим заранее декларировать свои цели, просто готовимся к каждому матчу и настраиваемся только на победу.

Впереди у «Спартака-Приморье» затяжная гостевая серия из четырех матчей в Уфе, Самаре, Ярославле и Санкт-Петербурге. В Поволжье предстоят поединки с двумя клубами из лидирующей группы – «Самарой» и ярославским «Буревестником». Во многом они станут определяющими: готовы ли наши земляки в очередной раз замахнуться на чемпионский титул.

На домашней площадке наша команда теперь сыграет только через месяц, 28 марта, с ижевскими «Купол-Родниками». «Оружейники» также находятся в зоне плей-офф и будут биться только за победу.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ