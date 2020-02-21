Всех излечит-исцелит славный доктор Дулиттл Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим, румынская криминальная комедия «Свистуны», приключенческий фильм «Зов предков», биографический «Калашников», чилийская музыкальная драма «Эма: Танец страсти» и мультфильм «Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн».

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (12+)

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания.

Но, когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

«Свистуны» (16+)

Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.

«Зов предков» (6+)

История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли на дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бэк попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

«Калашников» (12+)

Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.

«Эма: Танец страсти» (18+)

После того как шокирующий инцидент разрушает ее брак с хореографом Гастоном, танцовщица Эма погружается в мир реггетона – уличного танцевального и музыкального стиля. Новый творческий путь становится для нее одиссеей страсти, желания, освобождения и обретения себя.

«Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн» (0+)

В бухте Приключений появляется коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями мегащенков. Но и этого ему мало! Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой базу щенячьего патруля.

А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ