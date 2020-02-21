Из Приморья за победой в Поморье На излете зимы приморскую спортсменку Елизавету Шалабоду включили в состав молодежной сборной России по лыжным гонкам.

Девушка из Спасска будет готовиться к следующему сезону в составе лучших в стране молодых лыжников, сообщает сайт Федерации лыжных гонок РФ.

В свое время еще совсем юную, но уже лучшую лыжницу Дальнего Востока в классическом и свободном стиле приглашали в юниорскую сборную. Три года назад наша землячка неожиданно для всех выстрелила на зимней Спартакиаде учащихся России. В индивидуальной гонке на 5 км в классическом стиле она стала первой. Как позднее признался тренер сборной Приморского края по лыжным гонкам Константин Новиков, подобных результатов наш регион не показывал 40 лет. Тогда Елизавета Шалабода заслуженно получила звание мастера спорта.

Однако на дальнейших всероссийских соревнованиях ее лыжи, как в таких случаях говорят, не покатили. Поэтому и на международных турнирах она не выступала.

Поднабравшись опыта, девушка вышла на новый уровень и сейчас гоняется на равных среди взрослых спортсменок. Так, на прошлой неделе состоялись соревнования в Архангельской области с участием более 200 сильнейших лыжников из 47 субъектов страны. В гонке свободным стилем приморская лыжница на 10-километровой дистанции выиграла золото, в эстафете завоевала серебро в составе дальневосточной команды, а в масс-старте на 15 км стала бронзовым призером. Для нее лично и для нашего края в целом это несомненный успех.

Теперь нужно закрепить полученный результат. И сделать это можно будет вновь в Поморье, где ровно через месяц, 17–22 марта, состоится чемпионат России среди спортсменов 19–20 лет.

Автор: Николай КУТЕНКИХ