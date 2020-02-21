«Моряков» подвела спешка Чуда не произошло, и в очередном матче против одного из лучших европейских клубов, многократного обладателя Кубка Гагарина и опорной команды российской сборной – СКА из Санкт-Петербурга владивостокский «Адмирал» потерпел сокрушительное поражение.

Посмотреть на этот поединок в местном ледовом Дворце спорта собралось почти 11,5 тысячи зрителей. Приятно, что в этой массе болельщиков не потерялось несколько десятков фанатов «моряков». Их голоса в поддержку земляков прорывались сквозь общий гул трибун.

Необходимо отметить, что к началу поединка в минувший понедельник количество наших травмированных спортсменов не сократилось. По-прежнему в лазарете пять из десяти защитников. Место на последнем рубеже было доверено Александру Трушкову, поскольку основной вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора до сих пор полностью не оправился от перелома руки. А вот питерские армейцы благодаря богатым спонсорам могут одновременно заявить сразу два полноценных состава.

Первый период прошел с подавляющим преимуществом хозяев. Атаки в нашу зону следовали одна за другой. В одном из эпизодов армейцы даже выкатывались на одного Александра Трушкова, но ему удалось отстоять ворота. Казалось, что этот игровой отрезок так и останется сухим. Однако за несколько секунд до перерыва нападающий из Северной столицы и серебряный призер молодежного чемпионата мира – 2020 Кирилл Марченко сумел открыть счет – 1:0.

Стартовый отрезок второго периода остался за «Адмиралом». Всего за три минуты дальневосточники создали три отличных шанса для взятия вражеских ворот. Вначале один на один с голкипером соперника вышел наш нападающий Александр Мерескин. Следом в зону армейцев пробились вдвоем Никита Коростелев и Олег Ломако. А затем шанс отличиться имели Мартин Бакош и Денис Вихарев. Однако подводили спешка, невыверенные удары приморцев. У хозяев турнира показал отличную реакцию вратарь Магнус Хелльберг, член сборной Швеции.

А в середине матча форвард питерцев и серебряный призер молодежного чемпионата мира – 2016 Андрей Кузьменко удвоил преимущество – 2:0. Впрочем, и в этом игровом отрезке «Адмирал» отчаянно сопротивлялся и не терял надежду перехватить инициативу.

Посыпались «моряки» уже в третьем периоде. Завершающую 20-минутку они начали в меньшинстве, однако сумели выстоять. Но тут же в равных составах один из лучших снайперов России и чемпион мира – 2011 Антон Бурдасов утроил результат – 3:0.

В оставшиеся до финальной сирены время – 10 минут – питерцы довели счет до разгромного. Точными бросками отметились бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в составе сборной Суоми Йори Лехтеря, еще один финн Йоонас Кемппайнен. Добивал гостей бывший «моряк» Владимир Ткачев (его становление как профессионального хоккеиста состоялось в «Адмирале). Окончательный счет в матче – 6:0.

– Тяжелая выдалась выездная серия, – подвел после матча неутешительные итоги главный тренер нашей команды Сергей Светлов. – Играем через день и не успеваем восстанавливать силы. Все соперники сплошь мощные. У нас же несколько игроков травмированы или больны. Самые надежные защитники не играют, поэтому мы вынуждены ставить нападающих в оборону. В этой ситуации даем шанс поиграть и почувствовать уровень КХЛ молодым ребятам. Раньше их в нашем составе не было, еще вчера они играли в молодежной команде или в первой лиге. Для них прошедшая игра стала холодным душем, но все же это опыт. Что касается самой игры, то два периода были неплохими по стилю и владению шайбой. Не уступали в скорости и временами выдавали очень даже хорошую игру. Соперник был вынужден играть агрессивно в защите. Мы даже могли забить во втором периоде, но, к сожалению, не получилось. Во второй половине матча хозяева добавили оборотов, и мы перестали справляться. За самоотдачу ребят мне не стыдно: все стараются играть до последних секунд. Это плюс на будущее, на перспективу. У нас создается нормальный боеспособный коллектив, который бьется за очки и за морской город.

Будем продолжать работать. Мы не опускаем руки. Впереди четыре игры, будем биться до конца.

Фото с сайта ХК СКА

Автор: Николай КУТЕНКИХ