Посмеемся вместе с самураями Ставший уже традиционным фестиваль японского кино в 53-й раз пройдет во Владивостоке с 26 февраля по 1 марта.

Как рассказали в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, жителям и гостям столицы ДФО в кинотеатре «Океан» покажут шесть очень разных картин – от комедии до триллера, еще ни разу не демонстрировавшихся в нашей стране.

Но в каждой картине, будь это волшебная комедия с гипнозом и песнями «Потанцуй со мной» (12+) или мистический детектив «Отель «Маскарад» (18+), есть магия, непередаваемое словами очарование кино. И высокий художественный класс: каждый фильм рожден для большого экрана.

Фестиваль уже состоялся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Новосибирске.

Расписание сеансов во Владивостоке:

26 февраля – «Переезд по-самурайски» (18+), 27 февраля – «12 ребят, которые хотят умереть» (18+), 28 февраля – «Отель «Маскарад» (18+), 29 февраля – «Банан посреди ночи: правдивая история» (16+). Начало всех фильмов в 19 часов.

29 февраля – «Потанцуй со мной» (12+), начало в 17.30. 1 марта – «Фэйбл» (18+), начало в 16 часов.

Автор: Отдел новостей «В»