Во Владивостоке представят «Войну и мир» На Приморской сцене Мариинского театра 20–22 марта пройдет дальневосточная премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» (12+) по одноименному роману Льва Толстого. В главных партиях выйдут ведущие солисты Мариинского театра, сообщили в пресс-службе театра.

Режиссером-постановщиком оперы выступит Кристина Ларина, которая в 2016 году уже ставила этот спектакль в концертном зале Мариинского театра. «Эта постановка была замыслена для концертного зала, поэтому она в сокращенном виде – вместо 5 часов опера длится 3 часа. Она идет как легкая, увлекающая за собой история человека. И хотя эта опера и называется «Война и мир», это внутренняя война человека», – пояснила Кристина Ларина.

Декорации к спектаклю создает главный художник-постановщик Приморской сцены Петр Окунев, костюмы – Татьяны Ногиновой из постановки Андрея Кончаловского 2000 года. Под руководством заслуженной артистки России Ирины Соболевой, ответственного концертмейстера спектакля, партии готовят совместный состав солистов Мариинского театра и Приморской сцены. Премьерные показы пройдут под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.

Автор: Отдел новостей «В»