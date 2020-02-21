Кадастровая стоимость: несогласных рассудит суд или комиссия Приморье переходит на новую систему взимания налога на имущество физлиц, с начала года он начисляется исходя из кадастровой стоимости, напомнили в пресс-службе края.

Все, кто не согласен с ранее проведенной оценкой своего имущества, могут обратиться за разъяснениями в Центр кадастровой оценки региона или подать заявление в комиссию при краевом министерстве имущественных и земельных отношений.

Как отмечают в профильном ведомстве, с 1 января 2020 года результаты государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений, незавершенного строительства и других объектов недвижимости, которые расположены на территории края, могут быть оспорены в комиссии при Министерстве имущественных и земельных отношений Приморья или в суде.

Однако специалисты ведомства подчеркивают: прежде чем подать заявление в комиссию, необходимо понять, действительно ли необходимо оспаривать решение или достаточно просто внести исправление из-за допущенной технической или методологической ошибки.

«Существуют два вида ошибок. Техническая ошибка – это опечатка, описка, грамматическая или арифметическая неточность, которая была допущена специалистом органа кадастрового учета при внесении сведений о недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Например, опечатка в площади объекта, этажности, адресе расположения, назначении здания и помещения, годе постройки и другие. В результате такой ошибки происходит несоответствие сведений, внесенных в госреестр, и в документах, на основании которых они вносились. Методологическая ошибка возникает при использовании специалистом неправильной методики для определения кадастровой оценки. Так, к примеру, здание для коммерческого использования оценивается как жилое, при оценке были пропущены важные показатели, которые существенно влияют на конечный результат – это год постройки и ввода в эксплуатацию, материалы конструкций, площадь, состояние коммуникаций, процент износа, категория и вид разрешенного использования земельного участка и другие», – поясняют специалисты.

В случае обнаружения таких ошибок обращения об их исправлении могут быть поданы в Центр кадастровой оценки Приморского края или любое отделение МФЦ.

В других ситуациях, если у гражданина есть основания считать, что кадастровая стоимость его недвижимого имущества завышена, он вправе обратиться в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости либо в суд.

«Если кадастровая стоимость была завышена из-за использования недостоверных сведений о недвижимости при проведении массовой государственной кадастровой оценки, собственник может ощутить это при оплате налога или аренды за использование имущества. В этом случае гражданин имеет право обратиться в комиссию или суд. При этом рассмотрение в комиссии имеет ряд преимуществ перед судебным: быстрое рассмотрение спора, отсутствие судебных расходов, в том числе необходимости уплачивать госпошлину, возможность оспорить решение комиссии, если оно не устроит заявителя, в судебном порядке», – отмечают в Министерстве имущественных и земельных отношений Приморья.

При обращении в комиссию необходимо иметь при себе отчет об оценке рыночной стоимости, составленный оценщиком на бумажном и электронном носителе, а также выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Особенности оформления и другую информацию о документах и работе комиссии можно узнать по телефонам: 8 (423) 264-88-93, 264-88-95.

Автор: Отдел новостей «В»