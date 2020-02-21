Неформалов искали на автомойке и в медцентре Совместный рейд по выявлению фактов нелегального использования труда работников провели во Владивостоке специалисты администрации города, представители налоговой службы и полиции.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, участники рейда посетили две автомойки, организацию по сдаче автомобилей в прокат, а также медицинский центр. Информация о фактах нелегального использования труда работников в этих организациях была получена по телефонам горячей линии, а также из анкет социального опроса «Неформальная занятость».

«Такие рейды мы организуем постоянно, – отметил начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда мэрии Леонид Симанчук. – В прошлом году во время таких проверок посетили 127 предприятий, где выявили 57 человек, которые трудятся без заключения трудовых договоров. С работодателями провели работу по недопустимости подобных нарушений».

Во время подобных рейдов работодателей информируют об ответственности за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора. Гражданам, в свою очередь, разъясняют последствия работы без официального оформления трудоустройства.

Леонид Симанчук напомнил: если работодатель выплачивает зарплату в конверте и уклоняется от заключения трудового договора, работник может обратиться на горячую линию в Государственную инспекцию труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38) или в городскую администрацию (тел. 2614-444, 2614-485).

Кстати, в апреле во Владивостоке пройдет месячник по легализации трудовых отношений. Его главной задачей станет проинформировать население и работодателей о негативных последствиях неформальной занятости и зарплаты в конвертах, а также об ответственности за нарушение трудового законодательства.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»