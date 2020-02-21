Выезд с Военного шоссе освободят от припаркованных автомобилей Припаркованные на Народном проспекте в районе пересечения с Военным шоссе автомобили создают неудобства другим участникам дорожного движения.

Чтобы ограничить парковку автотранспорта на данном перекрестке и сделать более комфортным и свободным проезд на данном участке, городские службы в ближайшее время установят здесь соответствующие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства отметили, что на Народном проспекте в районе пересечения с Военным шоссе часто паркуют автомобили. Это создает неудобства другим участникам дорожного движения, затрудняя не только выезд, но и сам проезд по этому участку.

«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят здесь знак «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Запрет будет действовать на участке дороги в 100 метров», – уточнили специалисты.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»