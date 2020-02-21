Тендер выиграли, но сроки затянули За срыв строительства двух детских садов во Владивостоке компания «Подгороденка» внесена в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение приняла комиссия краевого управления Федеральной антимонопольной службы по заявлению заказчика – муниципального учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». Речь идет о срыве сроков строительства детских садов – в Снеговой Пади на улице Анны Щетининой, 28 и на улице Кипарисовой, 4.

Как сообщили в дирекции, контракт на строительство объекта в Снеговой Пади был заключен с ООО «Подгороденка» по результатам аукциона 2 октября 2018 года. Дошкольное учреждение необходимо было построить за 511 дней.

Однако уже с весны 2019 года подрядная организация начала нарушать сроки работ. В итоге в декабре заказчик вынужден был принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, уведомил об этом подрядчика, а также направил обращение в краевое УФАС о включении сведений об ООО «Подгороденка» в реестр недобросовестных поставщиков. Ведомство удовлетворило просьбу, внеся компанию в такой реестр на два года.

Подобная ситуация сложилась и по строительству детсада на Кипарисовой, 4. Контракт был заключен 21 мая 2019 года. Конечный срок выполнения работ – декабрь 2019-го. К сожалению, сроки выполнения работ строительная организация стала нарушать почти сразу. Поэтому заказчик также принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направил обращение в комиссию УФАС.

Также в реестр недобросовестных поставщиков внесена компания из Архангельской области. ООО «Конструкторское бюро «Прошип» стало победителем аукциона на проектирование спортивного комплекса «Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» во Владивостоке. Контракт с Дирекцией по строительству объектов ВГО был заключен в августе 2019 года. В ноябре подрядчик предоставил проект. После проверки специалисты дирекции направили письмо с замечаниями, а также требованием представить полный комплект документации. Однако конструкторское бюро скорректированную документацию не представило.

Еще одной компанией, не исполнившей своих обязательств, стало ООО «ДальЭнергоГаз» из Хабаровска. Подрядная организация вышла на торги с намерением построить распределительный газопровод до муниципальной котельной № 79 на улице Александровича, 48 во Владивостоке, однако работы выполнить не смогла. 10 декабря 2019 года Дирекция по строительству объектов ВГО приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а в феврале 2020 года комиссия УФАС вынесла решение о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Как рассказали в Дирекции по строительству объектов ВГО, строительство социальных объектов имеет огромное значение для развития города. К сожалению, в ряде случаев муниципалитет сталкивается с недобросовестными предпринимателями – поставщиками услуг, в результате чего сроки строительства затягиваются.

После завершения юридических процедур и выделения средств дирекция объявит новые аукционы на строительство и проектирование муниципальных объектов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»