Юрий Трутнев: Проблему с подъемом затонувших судов нужно решать быстрее Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды РФ разработать законопроект, обязующий собственников поднять затонувшее судно в течение трех месяцев либо лишиться права собственности на имущество.

– При этом судно все равно поднимут, а стоимость работ взыщут с собственника, – уточнил Трутнев, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

По словам полпреда, механизм реализации еще предстоит разработать. По его данным, всего на Дальнем Востоке более 550 затонувших судов.

– Всего на Дальнем Востоке более 500 – 554 затонувших судов, большинство из них – в акваториях портов. Это много. Они уродуют акваторию и создают риски для мореплавания. Ну и самое главное – недостойно такой страны, как Россия, что у нас красивая природа, красивый океан, акватории, а оттуда торчат ржавые остатки судов. Неправильно, это надо убрать, ликвидировать, – добавил Трутнев.

Вице-премьер отметил, что проблему с подъемом затонувших судов нужно решать как можно быстрее.

– Вопрос уже давно назрел, он много раз выносился, и поручения соответствующие давались. Почти ничего не делается. Немного начал Росатом заниматься этими вопросами, но вот государственной политики в этой части не существует, только ведутся дискуссии на тему, кому принадлежит утонувшее судно, можно ли его трогать… Это все совершенно бессмысленная дискуссия, – считает вице-премьер.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»