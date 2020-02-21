Адмирал поехал за боевым опытом в Сирию Руководителем российского Координационного центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии впервые назначен представитель Тихоокеанского флота – начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.

Этот центр создан четыре года назад и дислоцируется на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа, принимающая активное участие в военной операции ВКС РФ в Сирии на стороне Башара Асада. В задачу ЦПВС входят слежение за боевой ситуацией на Ближнем Востоке и сбор разведданных, координация действий и поддержка сирийской армии в борьбе с террористами, оказание гуманитарной помощи страдающему от войны местному населению и содействие возвращению беженцев в свои дома. С недавних пор офицеры ЦПВС поддерживают контакты с другими участниками многолетнего конфликта – военными контингентами США и Турции, добровольческими формированиями из Ирана и Ливана, дипломатическими представителями соседних государств.

Командировки в Сирию дают бесценный боевой опыт нашим военнослужащим в реальной обстановке полномасштабной войны. В среднем они длятся по полгода. Для прохождения службы на территории дружественной нам Сирии отбираются лучшие офицеры из разных округов и родов войск. До сих пор начальниками центра становились генералы и один полковник сухопутных войск, ВДВ и специальных операций. Адмирал, да еще из Владивостока, назначен на такую должность впервые. Без сомнения, в дальнейшем он сможет передать полученный опыт курсантам ТОВВМУ имени С.О. Макарова.

В Сирии Олег Журавлев, как в таких случаях говорят, попал с места в карьер. В середине февраля в Сирийской Арабской Республике (САР) резко усложнилась обстановка. Бандформирования из провинции Идлиб предприняли масштабное наступление на крупнейший в стране город Алеппо, участились обстрелы мирного населения. Под ответный огонь сирийской армии попали турецкие боевые части, незаконно выдвинувшиеся на переднюю линию фронта, дабы своим присутствием прикрыть от уничтожения террористов. В самом Идлибе разгорается противостояние между двумя враждующими группировками террористов, которых, соответственно, контролируют США и Турция. Кроме того, начались конфликты между мирными жителями северо-восточных провинций САР и американскими военными, которые также незаконно вторглись в республику и беззастенчиво качают нефть для ее дальнейшей перепродажи на мировом рынке.

Справка «В»

Олег Журавлев родился 14 декабря 1963 года в городе Мары Туркменской ССР. Окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба.

Прошел все ступени военной службы – от командира артбатареи на корабле «Таллин» до командира большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». Возглавлял бригаду десантных кораблей Тихоокеанского флота, был заместителем командующего Каспийской флотилией и командиром Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. С декабря 2017 года является начальником ТОВВМУ имени С.О. Макарова.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ