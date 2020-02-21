Туристка лишилась денег в подъезде Во Владивостоке задержан подозреваемый в ограблении туристки из Республики Корея, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В дежурную часть обратилась иностранка, заявив, что ее ограбили в подъезде жилого дома на улице Фастовской (Первомайский район). Прибывшим на место происшествия оперативникам потерпевшая объяснила, что неизвестный мужчина подошел к ней, забрал конверт с деньгами и убежал. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Владивостока.

На следующий день он был задержан – патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый. Мужчина сознался в содеянном, а также в еще одном аналогичном преступлении.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Задержанного также проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Автор: Отдел новостей «В»