Приморская курица вернулась в торговые сети После длительного простоя птицефабрика в поселке Заводском возобновила свою деятельность.

Как пояснили в пресс-службе края, на объекты пред-приятия-банкрота «Михайловский бройлер» зашел новый инвестор – ООО «АгроПтица».

Компания намерена развивать производство и увеличить количество рабочих мест до 1000. Сейчас на предприятии работают 235 человек, в марте птицефабрика будет выпускать 450 тонн куриного мяса в месяц. Уже запущены котельная, два моноблока на пять залов каждый для клеточного содержания, восстановлен инкубаторий, готовятся мощности под родительское стадо. В настоящее время на откорме находятся почти 700 тысяч цыплят.

Отметим, что первая продукция компании «АгроПтица» появилась на полках магазинов еще в конце января.

Но для реализации планов необходимо освободить из-под ареста часть производственных объектов фабрики, подчеркивают краевые власти.

Автор: Отдел новостей «В»