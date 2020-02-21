Пассажиры на мелочь не размениваются В первой половине февраля пассажиры с помощью банковских карт оплатили на общественном транспорте Владивостока 998 тысяч поездок. Такие данные приводят в Автоматизированном диспетчерском центре, сообщили в пресс-службе мэрии.

Еще 41 тысячу поездок горожане и гости краевого центра оплатили с помощью единой транспортной карты, брелоков и браслетов.

Директор Автоматизированного центра Владивостока Татьяна Бердникова отметила, что безналичная оплата проезда становится все более популярной у пассажиров.

«Это нам подтверждают цифры декабря и февраля, – поясняет она. – За весь последний месяц 2019 года в общественном транспорте с помощью своих банковских карт пассажиры расплатились за проезд 1,6 млн раз и еще 51 тысячу раз – транспортными картами. При этом за первые недели февраля эти показатели равны уже 1 миллиону и 41 тысяче соответственно. С удовольствием расплачиваются граждане бесконтактными брелоками и браслетами, которые совсем недавно поступили в продажу: по данным на середину февраля, в городе продано 780 брелоков и 412 браслетов».

Татьяна Бердникова напоминает, что сегодня единую транспортную карту, транспортный брелок и браслет можно приобрети во всех киосках компании «Владпресса». При возникновении проблем с оплатой следует звонить на горячую линию по телефону 236-32-52.

Напомним, что система безналичной оплаты проезда сегодня действует во всех автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере Владивостока. При этом не отменена оплата наличными. На шести внутригородских маршрутах – № 15, 29К, 44Д, 95, 98Ц и 98Д – действует так называемый пересадочный тариф. Он дает возможность заплатить за две поездки при пересадке с одного автобуса в другой в течение 90 минут не 56 рублей, а 42. Количество маршрутов планируется увеличить.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»