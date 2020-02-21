Храним в два раза больше, чем одалживаем По итогам 2019 года вклады приморцев и депозиты предприятий края составили 524,1 млрд рублей, увеличившись на 26,2 млрд рублей с начала года.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, в июне-июле наблюдалось некоторое их снижение, которое было связано в том числе с укреплением рубля и переоценкой валютных вкладов в банковской статистике. Общий годовой прирост вкладов населения и депозитов предприятий края за 2019 год составил 5,2 %.

В общей сумме средства населения занимают 72 %, или 377 млрд рублей (для сравнения: объем кредитов, оформленных жителями региона в 2019 году, составил 186,4 млрд рублей). С начала года, несмотря на снижение депозитных ставок, объем средств на банковских вкладах увеличился почти на 8 %, или 28 млрд рублей.

Автор: Отдел экономики «В»