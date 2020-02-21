Бианки стал «соседом» Пришвина Во Владивостоке появилось сразу шесть новых улиц. Наименования улицам присвоили на очередном заседании комиссии по городской топонимике, сообщили в пресс-службе мэрии.

В районе улицы Плещеева теперь есть улицы Тютчева и Баратынского, а также переулок Случевского. На Русском острове – улица Ворошиловская батарея, ведущая к одноименному мемориальному комплексу. Также в районе улицы Пограничной острова Рейнеке можно найти улицу Галечную, а рядом с улицей Пришвина (район п. Трудовое) есть улица Бианки.

Отметим, что в комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие.

При принятии решений по наименованию улиц члены комиссии проводят большую подготовительную работу: специалисты изучают архивные данные, документы по городской топонимике, проводят анализ традиционно сложившихся названий и их актуальность на сегодня, организуют выездные совещания. Улицы во Владивостоке наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».

Автор: Отдел новостей «В»