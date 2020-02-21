На центральной площади – праздничные ярмарки В субботу, 22 февраля, во Владивостоке на центральной площади развернется ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

В преддверии Дня защитника Отечества жителей и гостей города приглашают купить продуктов к праздничному столу. В ассортименте – мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты, молочная, кондитерская и хлебобулочная продукция, соленья, мед, дикоросы и многое другое.

Свои товары представят порядка 180 фермерских хозяйств и товаропроизводителей. Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов.

Следующая праздничная ярмарка состоится 7 марта – накануне Международного женского дня.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»