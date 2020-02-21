«Приморочка» успела в последний вагон Завершилось регулярное первенство чемпионата России по волейболу в высшей лиге среди женщин. Предварительный этап закончился в середине февраля шестым туром в нашем городе. «В» решил подвести промежуточные итоги многомесячного соревнования.

Нашей «Приморочке» не удалось повторить достижение трех предыдущих турниров, когда она трижды выходила в финал и дважды становилась вице-чемпионом. В этом году команда из Владивостока попала во вторую четверку и будет весной бороться в плей-офф за места с пятого по восьмое. По мнению спортивных экспертов, «Приморочка» заскочила в последний вагон. Ведь до последнего тура в столице ДФО она была в числе аутсайдеров и могла вообще распрощаться с первой лигой по итогам нынешнего сезона.

Но, чтобы совершить стремительный рывок в середину турнирной таблицы, нашим девушкам нужно было успешно выступить на родном паркете спорткомплекса «Олимпиец». И они это сделали. Вначале был повержен волгодонский «Импульс» с сухим счетом 3:0.

Следом «Приморочка» с таким же счетом переиграла столичный «Луч». Хозяйки начали первую партию с рывка в семь безответных мячей. Москвички после короткого тайм-аута вступили в борьбу и к середине сета сократили отставание до четырех очков – 12:8. Однако в концовке преимущество нашей команды было подавляющим, что показали цифры на электронном табло – 25:18.

Во втором сете «Приморочка» сразу ушла в отрыв, а потом вела в счете с комфортной разницей весь отрезок. В концовке «Лучу» опять удалось немного сократить отставание, когда москвички своими нестандартными атаками пробивали наши блоки, но не более того – 25:16.

В дебюте третьей партии команды играли на равных лишь первые минуты. Затем «Приморочка» совершила рывок, забив 13 мячей и пропустив всего два.

Вопрос о победителе был снят. После этого гости фактически отбывали номер, безвольно прекратив сопротивление. Кстати, дальневосточницы всегда бьются до последнего мяча, и в этом их главное отличие от нынешних соперниц. В итоге третий сет завершился с комфортным результатом 25:15. Матч продолжался всего чуть более одного часа. В нашей команде по 13 очков и по четыре выставленных блока заработали диагональная Ольга Ефимова и центральная блокирующая Валерия Орехова.

После этих двух матчей в копилку владивостокского клуба добавилось шесть очков. Появился и вполне реальный шанс на выход в плей-офф. Для этого нужно было заработать минимум одно очко в завершающей встрече.

Без сомнения, главным матчем и украшением этого тура стала встреча «Приморочки» с единоличным и безоговорочным лидером нынешнего чемпионата «Липецком», до прошлого года носившим название «Индезит». Эта игра была достойна финала, а более 600 зрителей получили удовольствие от просмотра. Этот поединок растянулся на пять партий и длился около двух часов.

«Приморочка», не обращая внимания на статус соперника как лучшей команды сезона, уверенно начала первую партию. К середине игрового отрезка даже наметилось двукратное преимущество – 12:6. Липецкие спортсменки понемногу сокращали свое отставание, но и приморские волейболистки уверенно атаковали и точно действовали в обороне. В завершение сета красивый мяч в атаке с левого края забила доигровщица Марина Иванова – 25:20.

К сожалению, вторая партия стала полной противоположностью. Уже «Липецк» рванул с места в карьер. В определенный момент разница в счете оказалась критической – 4:17. Тренерский штаб «Приморочки» брал технические тайм-ауты, менял состав, выставлял на паркет темных лошадок. В итоге наши волейболистки встряхнулись и заиграли в полную силу. Вот только случилось это уже поздно, когда гости были практически недосягаемы – 12:25.

В третьей партии нашла коса на камень. Этот отрезок оказался на редкость упорным, никто не хотел уступать, и долгое время обе команды шли мяч в мяч. Ближе к концовке спортсменки «Приморочки» стали выдыхаться, начались подачи в сетку и ошибки на приеме чужих мячей. 21:25 в пользу гостей.

Зато в следующем сете наших девушек было не узнать. Они вновь летали по площадке и над сеткой. Им удавались точные подачи и блоки, розыгрыши мяча были выверены и атаки точны. В какой-то момент в середине партии отрыв достигал десяти мячей. Как ни старались липецкие девчонки догнать хозяек, им этого не удалось. Тем более что и у них мячи стали уходить в аут. Вполне закономерно на табло засветились цифры – 25:18.

Все решалось в короткой партии. Первыми забили свои мячи лидеры чемпионата. Дальневосточницы отыгрались и даже на короткий период вышли вперед – 5:4. На этом удача перестала им сопутствовать. «Липецк» вышел вперед и далее своего преимущества не уступил. Сет закончился на счете 9:15. Счет по партиям – 2:3. Лучшей в составе нашей команды стала Марина Иванова с 15 очками и 2 блоками.

– Спасибо игрокам за то, что они сражались на площадке до последнего броска, и спасибо болельщикам за поддержку, – поблагодарил после поединка главный тренер ВК «Приморочка» Константин Приходько. – Для победы над лидером не хватило чистоты в приеме и на подаче.

В итоге «Приморочка» в этом матче набрала одно очко. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы в турнирной таблице с 29 очками после 22 игр занять общее седьмое место, оттеснив «Уралочку» и студенток из «Тюмени» на нижние позиции с отставанием на один и два балла соответственно. Наш клуб вышел в следующий раунд соревнований.

На финальном этапе за 5–8-е места команда из Владивостока сыграет с клубами «ЮЗГУ-Атом» (Курск), «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) и «Уралочка» (Екатеринбург). В прежние годы наши землячки с легкостью обыгрывали этих противников. Однако сейчас общий уровень турнира стал выше, чего в «Приморочке» заметили не сразу. К тому же в середине долгого турнира наших спортсменок преследовали травмы (в одном из матчей даже пришлось играть без замен), что сказалось на общем результате. Остается надеяться, что к стадии плей-офф все спортсменки вернутся в строй.

Игры первого круга пройдут 6–8 марта в Уфе, второго – в Курске 3–5 апреля. Целью «Приморочки» является пятое место.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ