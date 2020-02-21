Клубом настоящих мужчин руководят дамы Будущие офицеры начинали учебу с пошива формы

Послезавтра, 23 февраля, самому известному на Дальнем Востоке России детскому военно-патриотическому клубу «Юный патриот Родины» исполняется 50 лет. На сегодняшний день это старейшая детская патриотическая организация на Дальнем Востоке.

Целых полвека в ней работают отряды морской пехоты, воздушно-десантных войск, пограничников, военных летчиков, связистов и моряков. Записаться в клуб может любой желающий в возрасте от 8 до 15 лет.

На протяжении всей полувековой истории здесь не было отбоя от желающих стать кадетами и гардемаринами. Это сейчас по всей стране под покровительством министерства обороны поднялось и расцвело движение юнармейцев. А тогда владивостокский клуб юных патриотов был чуть ли не единственным на востоке страны. Он не распался вместе с развалом СССР, выжил в тяжелейшие постперестроечные годы и верен присяге уже целых пять десятилетий.

С момента образования и по сию пору бессменным руководителем клуба является почетный гражданин Владивостока, заслуженный учитель РФ Галина Киселева. Накануне юбилея корреспондент «В» побеседовал с ней.

– Галина Викторовна, вы подсчитывали, сколько всего мальчишек и девчонок занималось в клубе?

– Мы не ставили перед собой цель охватить всех без исключения ребятишек Владивостока.

Поэтому и официальный подсчет воспитанников для нас не являлся приоритетом. Но то, что в «Юном патриоте Родины» занимались многие тысячи подростков, сомнению не подлежит. Поначалу были попытки подсчитать, но когда со второго десятка тысяч перевалили за третий, то стало ясно: это невозможно.

Причем ребята были самых разных возрастов – от начальных до выпускных классов. Кстати, девочек было совсем немного, зато каждый год к нам валом валили мальчики. Некоторые были из так называемых трудных семей или воспитывались без отцов, а были и вовсе сироты. Никому не отказывали, всех принимали. «Юный патриот Родины» стал для них вторым домом. И для каждого из них наша школа не прошла даром, она сделала из них настоящих людей, беззаветно любящих свою Отчизну. И сделала их настоящими мужчинами.

Клуб носит имя командира разведывательного взвода мотострелкового полка старшего лейтенанта Андрея Левечева, геройски погибшего в Афганистане и посмертно награжденного орденом Красного Знамени. На его примере, а также на примерах фронтовиков Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, воевавших и погибавших в локальных войнах и военных конфликтах, воспитывается подрастающее поколение. И эти слова не пустой звук.

Стоит ли удивляться, что героями становились и сами выпускники «Юного патриота Родины». Майор СОБРа Алексей Рыбак пал смертью храбрых в горах Северного Кавказа в ходе боя с террористами в селе Комсомольском, стал посмертно Героем России. В Чечне возле села Мескер-Юрт погибли сержант Роман Мицай и старший лейтенант Сергей Закржевский. Оба служили в приморском ОМОНе, погибли в ходе выполнения боевых заданий и были посмертно награждены орденами Мужества. И десятки других ребят, честно и смело воевавших, ставших кавалерами разных медалей и орденов. Сотни ребят окончили Суворовские училища, высшие военные и военно-морские училища, дослужились до званий полковников и капитанов 1-го ранга. Так, капитан 1-го ранга Андрей Хайдуков был командиром атомного ракетоносного подводного крейсера «Подольск», а капитан 2-го ранга Виталий Бантиков являлся командиром большого противолодочного корабля. Они до сих пор служат Родине. На сегодняшний день более 500 офицеров – выпускников клуба служат на всех флотах и в округах, в ФСБ, преподают в высших военных учебных заведениях, возглавляют различные ведомства и предприятия. А прямо сейчас около 30 его воспитанников учатся во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища и мечтают стать морскими офицерами.

– Помните, как все начиналось?

– Все начиналось во Дворце пионеров Владивостока (50 лет назад он располагался на центральной улице Ленинской, ныне Светланской, в историческом здании приморского губернатора Российской империи. – Прим. авт.). Его директор и совершенно изумительный педагог Алла Анискевич поддержала мою инициативу и оказывала мне всяческую поддержку.

Места для занятий всем не хватало, хотя они и проводились семь дней в неделю. 50 лет назад (так же как и сейчас) учеба начиналась с пошива формы, со строевой и физической подготовки. А еще изучали стрелковое оружие, разбирали и собирали автоматы, познавали историю вооруженных сил и родного края, учились оказывать первую медицинскую помощь. Ходили в пешие туристические и шлюпочные походы, отправлялись на сборы в полевые лагеря на полигоны морской пехоты, ВДВ и мотострелковых полков, посещали боевые корабли и подводные лодки, а кое-кто даже прыгал с парашютом. Принимали участие в торжественных памятных мероприятиях, парадах Победы и тематических вечерах во Владивостоке, отправлялись в длительные поездки по местам боевых сражений в приграничные районы Приморья, в Брест, Краснодон, Ленинград, Москву, Севастополь и другие города-герои. Встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и всячески помогали людям старшего поколения, принимали на своих уроках мужества боевых офицеров, генералов и адмиралов. Нашими шефами были офицеры комсомольского отдела политуправления Тихоокеанского флота. К ним присоединились офицеры Погрануправления, соединений и боевых частей других родов войск. Сейчас организационную и материальную помощь оказывают бывшие воспитанники клуба.

Последние десятилетия мы базируемся в городском Центре детского и юношеского творчества. И занятия не ограничиваются только военным делом. Много времени уделяется поисковой работе. Есть дополнительные кружки по интересам – этикету, истории Отечества, вокальный и танцевальный ансамбли, секции по рукопашному бою, плаванию, стрельбе, медицинской помощи.

Сейчас со всех уголков России в адрес руководителя клуба Галины Киселевой стекаются поздравления. Из Сочи пришло письмо от полковника запаса Федеральной службы безопасности Владимира Сухоловского, в котором есть такие строчки: «Товарищ главнокомандующий юнармейскими силами Дальнего Востока, уважаемая Галина Викторовна, Вы долгий путь проделали не зря. И много сделали – пришла пора гордиться. За столько лет кругом одни друзья, ведь нам пришлось в одном котле вариться…»

Кстати

В связи с юбилеем подготовлена обширная разнообразная программа. Все последние дни проходят встречи выпускников разных поколений. Завтра в Центре детского и юношеского творчества состоится прием новых воспитанников, ребята произнесут клятву военно-патриотического клуба. Ребятам постарше будут вручены памятные медали «Юных патриотов Родины». После чего пройдет большой концерт. 23 Февраля еще один праздничный вечер состоится в Доме офицеров флота.

Фото:

из архива «В», с сайта vlc.ru

Автор: Николай КУТЕНКИХ