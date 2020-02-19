Ксению Собчак вовлекли в международную аферу Уже в ближайшее время в прокат выйдет фильм «Номер один» режиссера Михаила Расходникова.

В центре сюжета – авантюрист Артем, который вместе с легендарным похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один», хочет провернуть аферу века: украсть одну из самых дорогих картин современности. Получится ли у них это крайне сложное дело, станет ясно в самом конце.

Главные роли в фильме исполняют Дмитрий Власкин, Филипп Янковский, Андрей Федорцов, Рина Гришина и другие. Сыграть одного из персонажей доверили и Ксении Собчак. Она тоже будет персоной преступного мира.

– Я не профессиональная актриса, но мне регулярно присылают какие-то сценарии. Чаще всего я эти предложения отклоняю, так как мне предлагают играть либо светскую львицу, либо саму себя, а мне это не очень интересно, – рассказала нам Ксения. – А здесь такая классная роль аферистки международного масштаба! Подробности не буду раскрывать – скоро сами все увидите...

Фото MEGOGO Studios

Автор: ИА «Столица»