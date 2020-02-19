Екатерина Андреева оставила сына в Африке Ведущая Первого канала Екатерина Андреева, отправившись вместе с друзьями путешествовать по Африке, посетила в Кении одну из старейших благотворительных организаций в области дикой природы.

Там Екатерине предложили «усыновить» слоненка, который остался без родителей. Правда, Андреевой не придется забирать «сыночка». Ей предстоит всего лишь материально помогать животному, за которым будут ухаживать в специальном заповеднике.

– Мне достался совсем малыш, его зовут Рохо, – рассказала телеведущая. – Он родился 15 января прошлого года. Помогать ему буду в течение нескольких лет, пока он не достигнет зрелости и его не выпустят в дикую природу. Теперь с другого континента мне присылают новости с фотографиями о том, как мой малыш растет, гуляет и ест. За этим очень интересно наблюдать.

Фото из личного архива Екатерины АНДРЕЕВОЙ

Автор: ИА «Столица»