Екатерина Андреева оставила сына в Африке

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева, отправившись вместе с друзьями путешествовать по Африке, посетила в Кении одну из старейших благотворительных организаций в области дикой природы.

19 февр. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4651 (6356) от 19 февр. 2020

Там Екатерине предложили «усыновить» слоненка, который остался без родителей. Правда, Андреевой не придется забирать «сыночка».  Ей предстоит всего лишь материально помогать животному, за которым будут ухаживать в специальном заповеднике. 

– Мне достался совсем малыш, его зовут Рохо, – рассказала телеведущая. – Он родился 15 января прошлого года. Помогать ему буду в течение нескольких лет, пока он не достигнет зрелости и его не выпустят в дикую природу. Теперь с другого континента мне присылают новости с фотографиями о том, как мой малыш растет, гуляет и ест. За этим очень интересно наблюдать.

Фото из личного архива Екатерины АНДРЕЕВОЙ

Автор: ИА «Столица»