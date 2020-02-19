Сердце пармы нашли в Холодном Логу В следующем году телезрителям пообещали одни из самых ожидаемых сериалов по роману Алексея Иванова. Историческая драма «Сердце Пармы» посвящена присоединению Перми к великому Московскому княжеству в XV веке.

Это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила, полюбившего юную ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

В главных ролях – Александр Кузнецов, Виталий Кищенко, Сергей Пускепалис, Михаил Евланов и многие другие.

Строительство декораций проходило непосредственно в Пермском крае на территории геологического памятника природы «Холодный Лог». Здесь воссоздали уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма – все, как было в городе Чердынь в XV веке.

У продюсеров проекта возникла идея не разбирать декорации, а использовать построенный город в качестве историко-туристического объекта. Уже в этом году они будут переданы безвозмездно в дар городскому округу.

Фото «Star Media»

Автор: ИА «Столица»