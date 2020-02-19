Артисты готовятся к ралли «Дакар» Телеканал НТВ приступил к съемкам 8-серийной спортивной драмы «Мастер». Прототипами главных героев станут татарстанские гонщики легендарной команды «КАМАЗ-мастер», которая совсем недавно уже в 17-й раз стала победителем престижной гонки «Дакар».

В сериале будут задействованы настоящие гоночные КамАЗы, а консультировать съемочную группу станут реальные гонщики. Актерский состав внушает уважение: Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Анатолий Белый и другие именитые актеры. Съемки пройдут в Казани и ее окрестностях, а также в Набережных Челнах на тренировочной базе «КАМАЗ-мастер». А непосредственно перед съемками актерам устроили экскурсию по знаменитому заводу «КАМАЗ» и прокатили на настоящих гоночных грузовиках.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»